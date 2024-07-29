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Политические предпочтения еще больше рассорили Анджелину Джоли с отцом

29 июля 2024 08:14
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Анджелина Джоли и Джон Войт не разделяют общие политические интересы
Голливудская актриса Анджелина Джоли в юности с отцом. Фото: X/Masquerade2376
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Уже долго оскароносные голливудские актеры Анджелина Джоли и Джон Войт не поддерживают связь. Отец бывшей жены Брэда Питта не в восторге, в частности, от политических предпочтений звездной дочери.

Об этом сообщает The Things.

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Есть некоторые проблемы, которые отдаляют дочь и отца. И одна из них — их политические взгляды. Войт откровенно высказывался о своей поддержке республиканцу Дональду Трампу, тогда как Анджелина Джоли за демократов, в частности, Джо Байдена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jon Voight (@jonvoight)

Политические взгляды Войта не нравятся многим голливудским артистам. В целом большинство знаменитостей поддерживает именно демократов. Среди них и Анджелина Джоли. Актриса никак не отреагировала на политические взгляды своего отца, но ее поступки, безусловно, говорят больше, чем слова.

Исполнительница роли, в частности, Лары Крофт поддержала Джо Байдена, когда в апреле прошлого года с сыном Мэддоксом посетила торжественный обед в Белом доме.

Кстати, бывший муж Анджелины, голливудский актер Брэд Питт также поддерживал Джо Байдена. В октябре 2020 года объявили, что именно он снимет рассказ для кампании Джо Байдена. Реклама получила широкую огласку во время показа World Series.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне скандалов Джоли и Питт одновременно посетят Венецианский международный кинофестиваль. Также мы рассказывали, что зоозащитники раскритиковали бизнес Брэда Питта.

Джо Байден Анджелина Джоли Дональд Трамп актеры политики зарубежные звезды

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