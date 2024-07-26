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Зоозахисники розкритикували бізнес Бреда Пітта

26 липня 2024 08:14
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Зоозахисники з PETA поставили Бреду Пітту ультиматум
Американський актор Бред Пітт. Фото: Instagram/bradpittofflcial
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Зоозахисна організація "Люди за етичне ставлення до тварин" (PETA) розкритикувала кашеміровий бізнес голлівудського актора Бреда Пітта. Активісти звинуватили його компанію God’s True Cashmere в оманливих заявах.

Про це повідомляє TMZ.

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Компанія 60-річного актора God’s True Cashmere, стверджує на своєму вебсайт, що весь одяг із дорогоцінної вовни, яка походить від певної породи кіз — "виготовлений з любов’ю для вашого та їхнього добробуту".

Втім PETA звинуватила бізнес голлівудської зірки, що займається виробництвом розкішного одягу, в оманливих маркетингових заявах. God’s True Cashmere продає одяг, який включає шапки-біні за 380 доларів, подушки за 590 доларів, сорочки за 1980 доларів, толстовки за 2350 доларів і ковдру за 3480 доларів. 

Виріб компанії Бреда Пітта
Одна з позицій компанії Бреда Пітта. Фото: godstruecashmere.com

Зоозахисники стверджують, що вовняні волокна, які походять з підшерстя кашемірових кіз, виробляються шляхом спричинення сильного болю для тварин. У своєму листі PETA процитувала викриття кашеміру 2023 року, в якому виявилося, що козам виривають вовну гострими металевими гребінцями, залишаючи кровоточиві рани та зриваючи шматки шкіри.

Хоча розслідування PETA проводилося на підприємствах у Монголії, які постачають вовну деякі з найбільших будинків моди, включаючи Louis Vuitton, Gucci та Prada, воно стверджує, що ця жорстока тактика типова для козячих ферм у всій галузі. Розслідування PETA показало, що ферми зазвичай вбивають кіз, коли вони перестають приносити прибуток.

Зоозахисники закликали компанію Бреда Пітта прибрати інформацію на сайті про вищезгаданий "добробут" та не вводити покупців в оману.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі скандалів актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт одночасно відвідають Венеційський міжнародний кінофестиваль. Також ми розповідали, чи піде Бред Пітт на примирення із Джолі.

скандал Бред Пітт зоозахисники закордонні зірки

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