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Полиция ищет "убийцу" Мэттью Перри среди почтальонов

22 мая 2024 07:01
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Полиция проверяет почтовые службы, чтобы найти причину смерти Мэттью Перри.
Голливудский актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Спецслужбы США проверяют почтовые компании, чтобы найти человека, который передал Мэттью Перри наркотики. Ведь именно они послужили причиной его смерти в 2022 году.

Об этом пишет TMZ.

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Федеральные следователи проверяют новую версию — приобрел ли актер наркотики по почте. Компания доставки предложила полиции использовать функцию отслеживания свертков, чтобы выяснить правду.

Расследование смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри продолжается уже около полугода. Полиция начала работу после токсикологического отчета, в котором установили, что актер умер от острого влияния кетамина. Удалось установить, что доза была больше его лечения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matthew Perry (@mattyperry4)

Близкие друзья актера в один голос уверяли, что накануне Мэттью был в хорошем настроении, трезв и даже планировал учредить фонд, чтобы помогать людям с проблемами зависимости.

Напомним, в октябре прошлого года бездыханного Мэттью Перри нашли в бассейне. Установили, что он умер от передозировки наркотиков. Его друг Джордж Клуни внезапно заявил, что сериал "Друзья" сделал актера несчастным. Также подруга погибшего призвала расследовать его смерть — она не верит, что он хотел умереть.

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