Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Поліція затримала зірку шоу "Х-Фактор" — переховувався понад два роки arrow

Поліція затримала зірку шоу "Х-Фактор" — переховувався понад два роки

8 січня 2024 23:32
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Поліція затримала зірку шоу "Х-Фактор" — переховувався понад два роки
Артист-аматор Андрій Мацевко. Скриншот: YouTube/newstreams
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Поліція затримала  учасника третього сезону талант-шоу "Х-Фактор" (2011 рік) Андрія Мацевка. У своїй заяві правоохоронці не назвали його імені. Втім, місцеві журналісти ідентифікували співака, який свого часу не зміг вразити суддів популярного телепроєкту.

Про це повідомляє видання GALKA.IF.UA.

Читайте також:

Поліція затримала зірку "Х-Фактор"

Патрульні помітили на одній з вулиць Івано-Франківська чоловіка, який поводився підозріло й уникав зустрічі. Побачивши правоохоронців, той намагався втекти, але його затримали. Під час ідентифікації з’ясувалося, що 38-річний чоловік знаходиться в активному розшуку Шевченківським управлінням поліції ГУНП у місті Київ, як особа, яка переховується від органів досудового розслідування. 

"Чоловіка запросили до Івано-Франківського районного управління поліції для з’ясування обставин справи та складання відповідних адміністративних матеріалів", — заявили в поліції.

Андрій Мацевко при затриманні. Фото: Facebook/ivanofrankivskpatrolpolice

За даними публічної системи розшуку МВС, Андрій Мацевко знаходиться у розшуку з липня 2021 року за нібито підробку документів. Його затримали в столиці, коли він намагався потрапити в метро за підробленим пенсійним посвідченням. При цьому зірка "Х-Фактор", який так і не став фіналістом шоу, заявив тоді — підробне посвідчення йому підкинув його колишній друг, щоб підставити.

Скриншот: сайт Міністерство внутрішніх справ України

Чим ще відомий Андрій Мацевко

Чоловік декілька разів намагався підкорити популярне талант-шоу, втім кожного разу йому відмовляли. Вийти на сцену йому пощастило лише раз 2011 року. Відео набрало понад мільйон переглядів та сотні коментарів. 

Також в мережі доступне музичне відео на пісню "Ровер їде". У кліпі Мацевко розсікає на велосипеді. Втім, в коментарях також мало хто оцінив талант чоловіка. 

Проблеми з законом в чоловіка виникли ще в червні 2015 року. Андрія Мацевка звинуватили у педофілії. Активісти спільноти "Анти Педофілія Луцьк" запевняли, що він нібито приїхав до обласного центра, аби зайнятися інтимом з 14-річним хлопцем.

Тоді вирішувалось питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. У випадку доведення вини чоловіку загрожувало покарання — до п’яти років позбавлення волі. Втім, справа так й не рушила з місця.

Нагадаємо, раніше ми писали, як реагують українці на допис художниці Соні Морозюк, яка опинилась в епіцентрі гучного корупційного скандалу. Також ми розповідали, що Юрій Великий з "Кварталу 95" записав відеозвернення до хейтерів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі