Поліція затримала зірку шоу "Х-Фактор" — переховувався понад два роки

Артист-аматор Андрій Мацевко. Скриншот: YouTube/newstreams

Поліція затримала учасника третього сезону талант-шоу "Х-Фактор" (2011 рік) Андрія Мацевка. У своїй заяві правоохоронці не назвали його імені. Втім, місцеві журналісти ідентифікували співака, який свого часу не зміг вразити суддів популярного телепроєкту.

Про це повідомляє видання GALKA.IF.UA.

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Патрульні помітили на одній з вулиць Івано-Франківська чоловіка, який поводився підозріло й уникав зустрічі. Побачивши правоохоронців, той намагався втекти, але його затримали. Під час ідентифікації з’ясувалося, що 38-річний чоловік знаходиться в активному розшуку Шевченківським управлінням поліції ГУНП у місті Київ, як особа, яка переховується від органів досудового розслідування.

"Чоловіка запросили до Івано-Франківського районного управління поліції для з’ясування обставин справи та складання відповідних адміністративних матеріалів", — заявили в поліції.

Андрій Мацевко при затриманні. Фото: Facebook/ivanofrankivskpatrolpolice

За даними публічної системи розшуку МВС, Андрій Мацевко знаходиться у розшуку з липня 2021 року за нібито підробку документів. Його затримали в столиці, коли він намагався потрапити в метро за підробленим пенсійним посвідченням. При цьому зірка "Х-Фактор", який так і не став фіналістом шоу, заявив тоді — підробне посвідчення йому підкинув його колишній друг, щоб підставити.

Скриншот: сайт Міністерство внутрішніх справ України

Чим ще відомий Андрій Мацевко

Чоловік декілька разів намагався підкорити популярне талант-шоу, втім кожного разу йому відмовляли. Вийти на сцену йому пощастило лише раз 2011 року. Відео набрало понад мільйон переглядів та сотні коментарів.

Також в мережі доступне музичне відео на пісню "Ровер їде". У кліпі Мацевко розсікає на велосипеді. Втім, в коментарях також мало хто оцінив талант чоловіка.

Проблеми з законом в чоловіка виникли ще в червні 2015 року. Андрія Мацевка звинуватили у педофілії. Активісти спільноти "Анти Педофілія Луцьк" запевняли, що він нібито приїхав до обласного центра, аби зайнятися інтимом з 14-річним хлопцем.

Тоді вирішувалось питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. У випадку доведення вини чоловіку загрожувало покарання — до п’яти років позбавлення волі. Втім, справа так й не рушила з місця.

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