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Полиция задержала звезду шоу "Х-Фактор" — скрывался более двух лет

8 января 2024 23:32
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Полиция задержала звезду шоу "Х-Фактор" — скрывался более двух лет
Артист-аматор Андрей Мацевко. Скриншот: YouTube/newstreams
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Полиция задержала участника третьего сезона талант-шоу "Х-Фактор" (2011) Андрея Мацевко. В своем заявлении правоохранители не назвали его имя. Местные журналисты идентифицировали певца, который в свое время не смог поразить судей популярного телепроекта.

Об этом сообщает издание GALKA.IF.UA.

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Патрульные заметили на одной из улиц Ивано-Франковска мужчину, который вел себя подозрительно и избегал встречи. Увидев правоохранителей, тот пытался скрыться, но его задержали. В ходе идентификации выяснилось, что 38-летний мужчина находится в активном розыске Шевченковским управлением полиции ГУНП в Киеве, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

"Мужчину пригласили в Ивано-Франковское районное управление полиции для выяснения обстоятельств дела и составления соответствующих административных материалов", — заявили в полиции.

Андрей Мацевко при задержании. Фото: Facebook/ivanofrankivskpatrolpolice

По данным публичной системы розыска МВД, Андрей Мацевко находится в розыске с июля 2021 года за якобы подделку документов. Его задержали в столице, когда он пытался попасть в метро по поддельному пенсионному удостоверению. При этом так и не ставший финалистом шоу звезда "Х-Фактор" заявил тогда — поддельное удостоверение ему подбросил его бывший друг, чтобы подставить.

Скриншот: сайт Министерство внутренних дел Украины

Чем еще известен Андрей Мацевко

Мужчина несколько раз пытался покорить популярное талант-шоу, впрочем, каждый раз ему отказывали. Выйти на сцену ему повезло только раз в 2011 году. Видео набрало более миллиона просмотров и сотни комментариев.

Также в сети доступно музыкальное видео на песню "Ровер іде". В клипе Мацевко рассекает на велосипеде. Впрочем, в комментариях также мало кто оценил талант мужчины.

Проблемы с законом у мужчины возникли еще в июне 2015 года. Андрей Мацевко был обвинен в педофилии. Активисты сообщества "Анті Педофілия Луцьк" уверяли, что он якобы приехал в областной центр, чтобы заняться интимом с 14-летним парнем.

Тогда решался вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины мужчине грозило наказание — до пяти лет лишения свободы. Впрочем, тогда дело так и не сдвинулось с места.

Напомним, ранее мы писали, как реагируют украинцы на сообщение художницы Сони Морозюк, оказавшейся в эпицентре громкого коррупционного скандала. Также мы рассказывали, что Юрий Великий из "Квартала 95" записал видеообращение к хейтерам.

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