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Пологи за 47 секунд — Максим Чмерковський втретє став батьком

13 липня 2024 06:03
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Максим Чмерковський втретє став батьком
Танцівник Максим Чмерсковський з дружиною. Фото: instagram.com/maksimc/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Зірки "Танців з зірками" Пета Мергатройд та Максим Чмерковський знову стали батьками. У пари народився син.

Про це Максим повідомив на своїй сторінці у Instagram.

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Пара поділилася першим знімком свого новонародженого в соціальних мережах.

 

У Максима Чмерковського народився третій син. Фото: instagram.com/maksimc/
У Максима Чмерковського народився третій син. Фото: instagram.com/maksimc/

 

"Він офіційно відселений від мами і він дуууууже милий! Деталі про пологи згодом, але зараз ми хочемо повідомити вам, що мама та дитина почуваються ідеально, а пологи зайняли близько 47 секунд! Рівно один поштовх! Також дякую всім за чудові повідомлення, які ми отримуємо. Це дуже багато значить і дуже цінується", — прокоментував Чмерковський народження сина.

На знімку Пета тримає новонародженого на лікарняному ліжку, а гордий Максим обіймає її.

Танцівниця та її чоловік почали зустрічатися на початку 2010-х років, а в 2017 році у них народився син Шай. Пара одружилася під час церемонії, яка відбулася в Нью-Йорку.

Після цього Мергатройд кілька разів вагітніла, хоча кожен раз у неї траплялися викидні, і вона почала проходити процедуру ЕКЗ.

Вона розповіла, що в лютому 2023 року у неї було природне зачаття. У червні 2023 року у пари народився другий син Ріо. Професійна танцівниця оголосила, що вагітна третім сином у лютому 2024 року.

Нагадаємо, акторка Марго Роббі вагітна первістком. А раніше ми писали, що Алексардра Даддаріо вперше стане мамою.

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