Зірка голлівудських блокбастерів після втрати дитини знову вагітна

Акторка Александра Даддаріо. Фото: instagram.com/alexandradaddario/

Зірка серіалів "Справжній детектив" та "Білий лотос", 38-річна актриса Александра Даддаріо, та її чоловік, 55-річний телепродюсер Ендрю Форм, чекають на дитину. Для Даддаріо дитина стане першою, а її чоловік уже має дітей від попереднього шлюбу — двох синів від Джордани Брюстер.

Про вагітність актриса розповіла у своєму Instagram.

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Нині Александра на шостому місяці вагітності. Довгий час вона приховувала, що чекає на дитину. За словами акторки "Персі Джексона", вона не хотіла поспішати події, адже в минулому у неї був викидень.

Акторка Александра Даддаріо. Фото: instagram.com/alexandradaddario/

"Це довга і складна історія, тому я не хочу вдаватися до деталей. Переживання та емоційні травми такого роду дуже важко пояснити комусь, хто не пережив те саме. Зараз я по-справжньому можу відчути все те, що пережили інші жінки, зіткнувшись із подібним, — раніше я не до кінця розуміла, через що їм довелося пройти", — говорить знаменитість.

Александра та Ендрю одружилися 2022 року в Новому Орлеані. За офіційною версією, вони познайомилися випадково, зіткнувшись на вулиці. Пара почала зустрічатися і вже через півроку після початку роману, наприкінці 2021 року, оголосила про заручини.

Нагадаємо, Марго Роббі чекає на первістка. А раніше ми писали, що Джастін Бібер замилував ніжним фото з вагітною дружиною.