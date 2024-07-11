Зірка голлівудських блокбастерів після втрати дитини знову вагітна
Зірка серіалів "Справжній детектив" та "Білий лотос", 38-річна актриса Александра Даддаріо, та її чоловік, 55-річний телепродюсер Ендрю Форм, чекають на дитину. Для Даддаріо дитина стане першою, а її чоловік уже має дітей від попереднього шлюбу — двох синів від Джордани Брюстер.
Про вагітність актриса розповіла у своєму Instagram.
Александра Даддаріо вперше стане мамою
Нині Александра на шостому місяці вагітності. Довгий час вона приховувала, що чекає на дитину. За словами акторки "Персі Джексона", вона не хотіла поспішати події, адже в минулому у неї був викидень.
"Це довга і складна історія, тому я не хочу вдаватися до деталей. Переживання та емоційні травми такого роду дуже важко пояснити комусь, хто не пережив те саме. Зараз я по-справжньому можу відчути все те, що пережили інші жінки, зіткнувшись із подібним, — раніше я не до кінця розуміла, через що їм довелося пройти", — говорить знаменитість.
Александра та Ендрю одружилися 2022 року в Новому Орлеані. За офіційною версією, вони познайомилися випадково, зіткнувшись на вулиці. Пара почала зустрічатися і вже через півроку після початку роману, наприкінці 2021 року, оголосила про заручини.
Нагадаємо, Марго Роббі чекає на первістка. А раніше ми писали, що Джастін Бібер замилував ніжним фото з вагітною дружиною.
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