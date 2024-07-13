Роды за 47 секунд — Максим Чмерковский в третий раз стал отцом
Звезды "Танцев со звездами" Пета Мергатройд и Максим Чмерковский снова стали родителями. У пары родился сын.
Об этом Максим сообщил на своей странице в Instagram.
Максим Чмерковский рассказал о рождении третьего сына
Пара поделилась первым снимком своего новорожденного в социальных сетях.
"Он официально отселен от мамы и он очень милый! Детали о родах со временем, но сейчас мы хотим сообщить вам, что мама и ребенок чувствуют себя идеально, а роды заняли около 47 секунд! Ровно один толчок! Также благодарю всех за прекрасные сообщения, которые мы получаем. Это очень много значит и очень ценится", — прокомментировал Чмерковский рождение сына.
На снимке Пета держит новорожденного на больничной койке, а гордый Максим обнимает ее.
Танцовщица и ее супруг начали встречаться в начале 2010-го года, а в 2017 году у них родился сын Шай. Пара поженилась на церемонии, которая состоялась в Нью-Йорке.
После этого Мергатройд несколько раз беременела, хотя каждый раз у нее случались выкидыши, и она начала проходить процедуру ЭКО.
Она рассказала, что в феврале 2023 года у нее было естественное зачатие. В июне 2023 года у пары родился второй сын Рио. Профессиональная танцовщица объявила, что беременна третьим сыном в феврале 2024 года.
Напомним, актриса Марго Робби беременна первенцем. А раньше мы писали, что Алексардра Даддарио станет мамой.
Читайте Новини.LIVE!