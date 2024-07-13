Максим Чмерковский в третий раз стал отцом

Танцовщик Максим Чмерсковский с супругой. Фото: instagram.com/maksimc/

Звезды "Танцев со звездами" Пета Мергатройд и Максим Чмерковский снова стали родителями. У пары родился сын.

Об этом Максим сообщил на своей странице в Instagram.

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Пара поделилась первым снимком своего новорожденного в социальных сетях.

У Максима Чмерковского родился третий ребенок. Фото: instagram.com/maksimc/

"Он официально отселен от мамы и он очень милый! Детали о родах со временем, но сейчас мы хотим сообщить вам, что мама и ребенок чувствуют себя идеально, а роды заняли около 47 секунд! Ровно один толчок! Также благодарю всех за прекрасные сообщения, которые мы получаем. Это очень много значит и очень ценится", — прокомментировал Чмерковский рождение сына.

На снимке Пета держит новорожденного на больничной койке, а гордый Максим обнимает ее.

Танцовщица и ее супруг начали встречаться в начале 2010-го года, а в 2017 году у них родился сын Шай. Пара поженилась на церемонии, которая состоялась в Нью-Йорке.

После этого Мергатройд несколько раз беременела, хотя каждый раз у нее случались выкидыши, и она начала проходить процедуру ЭКО.

Она рассказала, что в феврале 2023 года у нее было естественное зачатие. В июне 2023 года у пары родился второй сын Рио. Профессиональная танцовщица объявила, что беременна третьим сыном в феврале 2024 года.

Напомним, актриса Марго Робби беременна первенцем. А раньше мы писали, что Алексардра Даддарио станет мамой.