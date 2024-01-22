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Помер актор серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" — йому було лише 58 років

22 січня 2024 00:08
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Стас Кожушко
Редактор
Помер актор серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" — йому було лише 58 років
Голлівудський актор Девід Гейл. Фото: ABC
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Помер голлівудський актор Девід Гейл, який зіграв нареченого героїні Шеннен Догерті в серіалі "Беверлі-Гіллз 90210" і доктора Джо Скенлона в шоу "Порт Чарльз". Йому було 58 років.

Про це  у своєму Instagram повідомила сестра Девіда, Кеті Колменарес. 

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Кеті не стала оприлюднювати причини смерті актора. Вона зазначила, що він був її найкращим другом.

"Я буду так міцно тримати тебе щодня у своєму серці. Ти чудова, любляча дивовижна людина. Сумую за тобою кожну секунду кожен день назавжди. Іншого ніколи не буде", — написала вона. 

Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка була екранною нареченою Девіда в культовому серіалі поки що в соцмережах не прокоментувала смерть напарника. У квітні 2021 року під час виступу в подкасті Ферріеро Гейл прокоментував роботу над "Беверлі-Гіллз 90210".

"Я маю подякувати вам, хлопці, за те, що ви написали, що ви створили і за всі ідеї. Це те, за що я справді вдячний", — сказав актор. 

Девід Гейл та Шеннен Догерті в серіалі "Беверлі-Гіллз 90210". Фото: MovieStillDB

Уродженець штату Флорида розпочав свою акторську кар’єру з появ у таких шоу, як "Болі росту", "Доктор медицини Дугі Хаусер", "Вона написала вбивство" та "Метлок". Він також з’являвся в інших серіалах, зокрема"Савана", "Круглий стіл" і "JAG".

Його останньою акторською роботою стало озвучка персонажа Сема у відеогрі Blacksad: Under the Skin. Це було ще 2019 року. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі помер український актор, відомий з "Джентельмен-шоу", та сатирист Євген Хаїт. Також ми розповідали — важкохвора Шеннен Догерті хоче, щоб з її праху зробили ювелірну прикрасу.

смерть
Голлівуд
актори
закордонні зірки
"Беверли-Гіллз, 90210"

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