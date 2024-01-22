Помер актор серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" — йому було лише 58 років
Помер голлівудський актор Девід Гейл, який зіграв нареченого героїні Шеннен Догерті в серіалі "Беверлі-Гіллз 90210" і доктора Джо Скенлона в шоу "Порт Чарльз". Йому було 58 років.
Про це у своєму Instagram повідомила сестра Девіда, Кеті Колменарес.
Смерть Девіда Гейла
Кеті не стала оприлюднювати причини смерті актора. Вона зазначила, що він був її найкращим другом.
"Я буду так міцно тримати тебе щодня у своєму серці. Ти чудова, любляча дивовижна людина. Сумую за тобою кожну секунду кожен день назавжди. Іншого ніколи не буде", — написала вона.
Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка була екранною нареченою Девіда в культовому серіалі поки що в соцмережах не прокоментувала смерть напарника. У квітні 2021 року під час виступу в подкасті Ферріеро Гейл прокоментував роботу над "Беверлі-Гіллз 90210".
"Я маю подякувати вам, хлопці, за те, що ви написали, що ви створили і за всі ідеї. Це те, за що я справді вдячний", — сказав актор.
Уродженець штату Флорида розпочав свою акторську кар’єру з появ у таких шоу, як "Болі росту", "Доктор медицини Дугі Хаусер", "Вона написала вбивство" та "Метлок". Він також з’являвся в інших серіалах, зокрема"Савана", "Круглий стіл" і "JAG".
Його останньою акторською роботою стало озвучка персонажа Сема у відеогрі Blacksad: Under the Skin. Це було ще 2019 року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі помер український актор, відомий з "Джентельмен-шоу", та сатирист Євген Хаїт. Також ми розповідали — важкохвора Шеннен Догерті хоче, щоб з її праху зробили ювелірну прикрасу.
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