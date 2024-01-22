Умер актер сериала "Беверли-Хиллз, 90210" — ему было всего 58 лет

Голливудский актер Дэвид Гейл. Фото: ABC

Умер голливудский актер Дэвид Гейл, сыгравший жениха героини Шеннен Доэрти в сериале "Беверли-Хиллз 90210" и доктора Джо Скенлона в шоу "Порт Чарльз". Ему было 58 лет.

Об этом в своем Instagram сообщила сестра Дэвида, Кэти Колменарес.

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Кэти не стала обнародовать причины смерти актера. Она отметила, что он был ее лучшим другом.

"Я буду так крепко держать тебя каждый день в своем сердце. Ты прекрасный, любящий удивительный человек. Скучаю по тебе каждую секунду каждый день навсегда. Другого никогда не будет", — написала она.

Голливудская актриса Шеннен Доэрти, которая была экранной невестой Дэвида в культовом сериале, пока в соцсетях не прокомментировала смерть напарника. В апреле 2021 года во время выступления в подкасте Ферриэро Гейл прокомментировал работу над "Беверли-Хиллз 90210".

"Я должен поблагодарить вас, ребята, за то, что вы написали, что вы создали и за все идеи. Это то, за что я действительно благодарен", — сказал актер.

Дэвид Гейл и Шеннен Доэрти в сериале "Беверли-Хиллз 90210". Фото: MovieStillDB

Уроженец штата Флорида начал свою актерскую карьеру с появления в таких шоу, как "Боли роста", "Доктор медицины Дуги Хаусер", "Она написала убийство" и "Метлок". Он также появлялся в других сериалах, в частности "Саванна", "Круглый стол" и "JAG".

Его последней актерской работой стала озвучка персонажа Сэма в видеоигре Blacksad: Under the Skin. Это было еще в 2019 году.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе умер украинский актер, известный из "Джентельмен-шоу", сатирист Евгений Хаит. Также мы рассказывали — тяжелобольная Шеннен Доэрти хочет, чтобы из ее праха сделали ювелирное украшение.