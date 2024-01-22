Умер актер сериала "Беверли-Хиллз, 90210" — ему было всего 58 лет
Умер голливудский актер Дэвид Гейл, сыгравший жениха героини Шеннен Доэрти в сериале "Беверли-Хиллз 90210" и доктора Джо Скенлона в шоу "Порт Чарльз". Ему было 58 лет.
Об этом в своем Instagram сообщила сестра Дэвида, Кэти Колменарес.
Смерть Дэвида Гейла
Кэти не стала обнародовать причины смерти актера. Она отметила, что он был ее лучшим другом.
"Я буду так крепко держать тебя каждый день в своем сердце. Ты прекрасный, любящий удивительный человек. Скучаю по тебе каждую секунду каждый день навсегда. Другого никогда не будет", — написала она.
Голливудская актриса Шеннен Доэрти, которая была экранной невестой Дэвида в культовом сериале, пока в соцсетях не прокомментировала смерть напарника. В апреле 2021 года во время выступления в подкасте Ферриэро Гейл прокомментировал работу над "Беверли-Хиллз 90210".
"Я должен поблагодарить вас, ребята, за то, что вы написали, что вы создали и за все идеи. Это то, за что я действительно благодарен", — сказал актер.
Уроженец штата Флорида начал свою актерскую карьеру с появления в таких шоу, как "Боли роста", "Доктор медицины Дуги Хаусер", "Она написала убийство" и "Метлок". Он также появлялся в других сериалах, в частности "Саванна", "Круглый стол" и "JAG".
Его последней актерской работой стала озвучка персонажа Сэма в видеоигре Blacksad: Under the Skin. Это было еще в 2019 году.
Напомним, ранее мы писали, что в Одессе умер украинский актер, известный из "Джентельмен-шоу", сатирист Евгений Хаит. Также мы рассказывали — тяжелобольная Шеннен Доэрти хочет, чтобы из ее праха сделали ювелирное украшение.
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