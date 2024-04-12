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Умер итальянский дизайнер Роберто Кавалли — что известно

12 апреля 2024 21:39
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Стас Кожушко
Редактор
Умер итальянский дизайнер Роберто Кавалли
Итальянский дизайнер Роберто Кавалли. Фото: Instagram/moroccanfashioncluster
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Умер легендарный итальянский дизайнер Роберто Кавалли. Он ушел из жизни на 84-м году жизни во Флоренции.

Об этом сообщают итальянские СМИ, в частности, издание Il Fatto Quotidiano.

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Умер Роберто Кавалли

Последние годы основатель одноименного флорентийского дома моды болел. Причин смерти пока не называют. Роберто Кавалли оставил шестерых детей: Томмазо, Кристиану, Роберта, Рэйчел, Даниэле и Джорджио. Последний родился 8 марта 2023-го у его шведской партнерши Сандры Нильссон. Они были в отношениях уже более восьми лет. Накануне дизайнер подарил ей приватный остров с роскошной виллой и остатками городища викингов.

В возрасте 30 лет Роберто представил свою первую коллекцию в салоне прет-а-порте в Париже. В 1972 году он провел свой первый показ мод в знаменитом флорентийском особняке Палаццо Питти. Тогда же Кавалли открыл свой первый модный бутик в Сен-Тропе (Франция).

В 1998 году Кавалли запустил линию Just Cavalli: мужскую и женскую одежду, аксессуары, очки, часы, парфюмерия, нижнее белье и пляжную одежду. В 2007-м Кавалли объявил о презентации двух коллекций эксклюзивного вина, изготовленного из винограда с его собственной вилле Tenuta degli Dei в регионе Кьянти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Италия
мода
зарубежные звезды
Дизайн

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