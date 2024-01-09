Умер народный артист Украины Виталий Белоножко

Певец Виталий Белоножко. Фото: скрин с видео

Умер известный украинский певец, народный артист Украины Виталий Белоножко. Артисту было 70 лет.

Об этом сообщили на официальной странице Facebook Буринского городского совета.

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Причина смерти артиста неизвестна

Певец летом прошлого года отпраздновал свой юбилей. Причина смерти знаменитости неизвестна.

"Ушел из жизни наш земляк, непревзойденный певец "Мелодии двух сердец" — Виталий Белоножко...Еще летом мы поздравляли Виталия Васильевича с юбилеем, в воспоминаниях вместе погружались в мир его слободского детства, желали благополучия, приглашали в гости к Буринским землякам…", — комментируют печальную новость на странице Буринского городского совета.

Свои соболезнования уже выразили певица Екатерина Бужинская и актриса Ольга Сумская.

Звезды отреагировали на трагическую утрату. Фото: социальные сети

Звезды отреагировали на трагическую утрату. Фото: социальные сети

Виталий Белоножко — известный украинский певец, народный артист Украины, который начал свою деятельность в 1981 году. Исполнитель вместе со своей супругой Светланой Белоножко основал международный фестиваль "Мелодия двух сердец". Самые его композиции — "Україно мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була" и другие.

Напомним, всемирно известный актер перед суицидом потерял роль в большом проекте.

Ранее умер звезда сериала "Клан Сопрано".