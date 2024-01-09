Умер народный артист Украины Виталий Белоножко
Умер известный украинский певец, народный артист Украины Виталий Белоножко. Артисту было 70 лет.
Об этом сообщили на официальной странице Facebook Буринского городского совета.
Причина смерти артиста неизвестна
Певец летом прошлого года отпраздновал свой юбилей. Причина смерти знаменитости неизвестна.
"Ушел из жизни наш земляк, непревзойденный певец "Мелодии двух сердец" — Виталий Белоножко...Еще летом мы поздравляли Виталия Васильевича с юбилеем, в воспоминаниях вместе погружались в мир его слободского детства, желали благополучия, приглашали в гости к Буринским землякам…", — комментируют печальную новость на странице Буринского городского совета.
Свои соболезнования уже выразили певица Екатерина Бужинская и актриса Ольга Сумская.
Виталий Белоножко — известный украинский певец, народный артист Украины, который начал свою деятельность в 1981 году. Исполнитель вместе со своей супругой Светланой Белоножко основал международный фестиваль "Мелодия двух сердец". Самые его композиции — "Україно мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була" и другие.
Напомним, всемирно известный актер перед суицидом потерял роль в большом проекте.
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