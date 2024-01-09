Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Умер народный артист Украины Виталий Белоножко arrow

Умер народный артист Украины Виталий Белоножко

9 января 2024 14:56
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Умер народный артист Украины Виталий Белоножко
Певец Виталий Белоножко. Фото: скрин с видео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Умер известный украинский певец, народный артист Украины Виталий Белоножко. Артисту было 70 лет.

Об этом сообщили на официальной странице Facebook Буринского городского совета.

Читайте также:

Причина смерти артиста неизвестна

Певец летом прошлого года отпраздновал свой юбилей. Причина смерти знаменитости неизвестна.

"Ушел из жизни наш земляк, непревзойденный певец "Мелодии двух сердец" — Виталий Белоножко...Еще летом мы поздравляли Виталия Васильевича с юбилеем, в воспоминаниях вместе погружались в мир его слободского детства, желали благополучия, приглашали в гости к Буринским землякам…", — комментируют печальную новость на странице Буринского городского совета.

Свои соболезнования уже выразили певица Екатерина Бужинская и актриса Ольга Сумская.

 

Звезды отреагировали на трагическую утрату. Фото: социальные сети
Звезды отреагировали на трагическую утрату. Фото: социальные сети
Звезды отреагировали на трагическую утрату. Фото: социальные сети
Звезды отреагировали на трагическую утрату. Фото: социальные сети

Виталий Белоножко — известный украинский певец, народный артист Украины, который начал свою деятельность в 1981 году. Исполнитель вместе со своей супругой Светланой Белоножко основал международный фестиваль "Мелодия двух сердец". Самые его композиции — "Україно мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була" и другие.

 

Напомним, всемирно известный актер перед суицидом потерял роль в большом проекте.

Ранее умер звезда сериала "Клан Сопрано".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме