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Зірку фільму-мюзиклу "Трон" знайшли мертвою в її будинку

7 січня 2024 10:55
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Стас Кожушко
Редактор
Зірку фільму-мюзиклу "Трон" знайшли мертвою в її будинку
Голлівудська акторка Сінді Морган. Фото: CitizenSide
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У США померла голлівудська акторка Сінді Морган. Вона відома за роллю Лейсі Андеролл у фільмі "Гольф-клуб" і Лори в оригінальній стрічці Disney "Трон".

Про це повідомляє видання Variety.

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Офіс шерифа округу Палм-Біч у Флориді підтвердив, що Морган померла природною смертю. Правоохоронці не змогли уточнити, коли вона пішла з життя. Тіло Сінді  знайшли за день до нового року. Втім востаннє наживо акторку бачили 19 грудня. Повідомили про це лише зараз. Морган було 69 років.

Сінді Морган у фільмі "Трон". Фото: Giant Freaking Robot

Морган здобула популярність завдяки ролі блондинки Лейсі в спортивній комедії 1980 року "Гольф-клуб", де в головних ролях знялися Білл Мюррей, Чеві Чейз і Родні Денджерфілд.

Після участі в таких серіалах, як "Човен кохання", Vega$ і "Чіпси", вона зіграла головну роль програміста Лори Бейнс і Йорі (альтер его) у фільмі "Трон" 1982 року. Морган повернулася у світ "Трон" як голос Ma3a у відеогрі "Трон 2.0", яка вийшла 2003 року.

Сінді Морган в молодості. Фото: People

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор німецького походження Крістіан Олівер загинув в авіакатастрофі разом з двома доньками. Також ми розповідали, що у віці ста років померла зірка "Мері Поппінс", британська акторка Глініс Джонс.

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