Зірку фільму-мюзиклу "Трон" знайшли мертвою в її будинку
У США померла голлівудська акторка Сінді Морган. Вона відома за роллю Лейсі Андеролл у фільмі "Гольф-клуб" і Лори в оригінальній стрічці Disney "Трон".
Про це повідомляє видання Variety.
Смерть зірки Disney
Офіс шерифа округу Палм-Біч у Флориді підтвердив, що Морган померла природною смертю. Правоохоронці не змогли уточнити, коли вона пішла з життя. Тіло Сінді знайшли за день до нового року. Втім востаннє наживо акторку бачили 19 грудня. Повідомили про це лише зараз. Морган було 69 років.
Морган здобула популярність завдяки ролі блондинки Лейсі в спортивній комедії 1980 року "Гольф-клуб", де в головних ролях знялися Білл Мюррей, Чеві Чейз і Родні Денджерфілд.
Після участі в таких серіалах, як "Човен кохання", Vega$ і "Чіпси", вона зіграла головну роль програміста Лори Бейнс і Йорі (альтер его) у фільмі "Трон" 1982 року. Морган повернулася у світ "Трон" як голос Ma3a у відеогрі "Трон 2.0", яка вийшла 2003 року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор німецького походження Крістіан Олівер загинув в авіакатастрофі разом з двома доньками. Також ми розповідали, що у віці ста років померла зірка "Мері Поппінс", британська акторка Глініс Джонс.
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