Помер Роберт Таун, який працював з Поланскі, Крузом та іншими зірками

Фрагмент фільму "Китайський квартал". Скриншот: YouTube/AustinFilmSociety

Пішов з життя американський сценарист та режисер Роберт Таун. Лауреату премії "Оскар" за оригінальний сценарій до фільму "Китайський квартал" було 89 років.

Про це повідомляє Variety.

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Смерть Роберта Тауна

Голлівудська зірка помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Про це повідомив його агент Керрі МакКлюр. Причини смерті він не став розголошувати.

Таун став відомий у 1970-х роках, випустивши протягом 14 місяців відразу три касові кінохіти: "Останнє вбрання", "Китайський квартал" та "Шампунь". Усі три сценарії були номіновані на премію "Оскар", а "Китайський квартал" отримав нагороду.

На 1 березня 2024 року "Китайський квартал" займав 162 позицію у списку 250 кращих фільмів за версією IMDb. Виконавцям головних ролей, Джеку Ніколсону, Фей Данауей, а також режисеру Роману Поланскі зараз 87, 83 та 90 років відповідно.

Щодо Роберта Тауна, то в 1973 році режисер "Хрещеного батька" Френсіс Форд Коппола подякував йому у своїй промові на врученні премії "Оскар". Йшлось про сценарій зворушливої ​​та ключової сцени в саду з Аль Пачіно та Марлоном Брандо. Її не було у книзі Маріо Піо.

Таун співпрацював з багатьма знаменитостями, зокрема Гаррісоном Фордом, Мелом Гібсоном та Томом Крузом. Для останнього він писав сценарії для перших частин франшизи "Місії нездійсненної".

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