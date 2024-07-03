Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Помер оскароносний сценарист культового фільму Романа Поланскі arrow

Помер оскароносний сценарист культового фільму Романа Поланскі

3 липня 2024 23:16
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Помер Роберт Таун, який працював з Поланскі, Крузом та іншими зірками
Фрагмент фільму "Китайський квартал". Скриншот: YouTube/AustinFilmSociety
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Пішов з життя американський сценарист та режисер Роберт Таун. Лауреату премії "Оскар" за оригінальний сценарій до фільму "Китайський квартал" було 89 років. 

Про це повідомляє Variety.

Читайте також:

Смерть Роберта Тауна

Голлівудська зірка помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Про це повідомив його агент Керрі МакКлюр. Причини смерті він не став розголошувати.

Таун став відомий у 1970-х роках, випустивши протягом 14 місяців відразу три касові кінохіти: "Останнє вбрання", "Китайський квартал" та "Шампунь". Усі три сценарії були номіновані на премію "Оскар", а "Китайський квартал" отримав нагороду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Variety (@variety)

На 1 березня 2024 року "Китайський квартал" займав 162 позицію у списку 250 кращих фільмів за версією IMDb. Виконавцям головних ролей, Джеку Ніколсону, Фей Данауей, а також режисеру Роману Поланскі зараз 87, 83 та 90 років відповідно.

Щодо Роберта Тауна, то в 1973 році режисер "Хрещеного батька" Френсіс Форд Коппола подякував йому у своїй промові на врученні премії "Оскар". Йшлось про сценарій зворушливої ​​та ключової сцени в саду з Аль Пачіно та Марлоном Брандо. Її не було у книзі Маріо Піо.

Таун співпрацював з багатьма знаменитостями, зокрема Гаррісоном Фордом, Мелом Гібсоном та Томом Крузом. Для останнього він писав сценарії для перших частин франшизи "Місії нездійсненної".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що помер автор хіта Butterfly гурту Crazy Town Шифті Шеллшок. Також ми писали, що помер зірка серіалів "Розанна" і "Сабріна — юна відьма", американський актор Мартін Малл.

смерть кіно Голлівуд закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть