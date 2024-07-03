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Умер оскароносный сценарист культового фильма Романа Полански

3 июля 2024 23:16
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Стас Кожушко
Редактор
Умер Роберт Таун, работавший с Полански, Крузом и другими звездами
Фрагмент фильма "Китайский квартал". Скриншот: YouTube/AustinFilmSociety
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ушел из жизни американский сценарист и режиссер Роберт Таун. Лауреату премии "Оскар" за оригинальный сценарий фильма "Китайский квартал" было 89 лет.

Об этом сообщает Variety.

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Смерть Роберта Тауна

Голливудская звезда умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил его агент Керри МакКлюр. Причины смерти он не стал разглашать.

Таун стал известен в 1970-х годах, выпустив в течение 14 месяцев сразу три кассовых кинохита: "Последний наряд", "Китайский квартал" и "Шампунь". Все три сценария были номинированы на премию "Оскар", а "Китайский квартал" получил награду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Variety (@variety)

На 1 марта 2024 года "Китайский квартал" занимал 162 позицию в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb. Исполнителям главных ролей, Джеку Николсону, Фэй Данауэй, а также режиссеру Роману Полански сейчас 87, 83 и 90 лет соответственно.

Что касается Роберта Тауна, то в 1973 году режиссер "Крестного отца" Фрэнсис Форд Коппола поблагодарил его в своей речи на вручении премии "Оскар". Речь шла о сценарии трогательной и ключевой сцены в саду с Аль Пачино и Марлоном Брандо. Ее не было в книге Марио Пио.

Таун сотрудничал со многими знаменитостями, в частности, Харрисоном Фордом, Мелом Гибсоном и Томом Крузом. Для последнего он писал сценарии для первых частей франшизы "Миссии невыполнимой".

Напомним, ранее мы рассказывали, что скончался автор хита Butterfly группы Crazy Town Шифти Шеллшок. Также мы писали, что умер звезда сериалов "Розанна" и "Сабрина — юная ведьма", американский актер Мартин Малл.

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