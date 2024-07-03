Умер Роберт Таун, работавший с Полански, Крузом и другими звездами

Фрагмент фильма "Китайский квартал". Скриншот: YouTube/AustinFilmSociety

Ушел из жизни американский сценарист и режиссер Роберт Таун. Лауреату премии "Оскар" за оригинальный сценарий фильма "Китайский квартал" было 89 лет.

Об этом сообщает Variety.

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Смерть Роберта Тауна

Голливудская звезда умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил его агент Керри МакКлюр. Причины смерти он не стал разглашать.

Таун стал известен в 1970-х годах, выпустив в течение 14 месяцев сразу три кассовых кинохита: "Последний наряд", "Китайский квартал" и "Шампунь". Все три сценария были номинированы на премию "Оскар", а "Китайский квартал" получил награду.

На 1 марта 2024 года "Китайский квартал" занимал 162 позицию в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb. Исполнителям главных ролей, Джеку Николсону, Фэй Данауэй, а также режиссеру Роману Полански сейчас 87, 83 и 90 лет соответственно.

Что касается Роберта Тауна, то в 1973 году режиссер "Крестного отца" Фрэнсис Форд Коппола поблагодарил его в своей речи на вручении премии "Оскар". Речь шла о сценарии трогательной и ключевой сцены в саду с Аль Пачино и Марлоном Брандо. Ее не было в книге Марио Пио.

Таун сотрудничал со многими знаменитостями, в частности, Харрисоном Фордом, Мелом Гибсоном и Томом Крузом. Для последнего он писал сценарии для первых частей франшизы "Миссии невыполнимой".

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