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Умер родственник короля Чарльза, которому доверяла важные дела Елизавета II

31 июля 2024 22:52
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Умер дядя принцев Гарри и Уильяма, близкий секретарь Елизаветы II Роберт Феллоуз
Королева Елизавета II. Фото: Instagram/hm.queenelizabeth
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В Великобритании скончался личный секретарь покойной королевы Елизаветы II, лорд Роберт Феллоуз. Он плодотворно работал с ней в 1990-х, один из самых сложных периодов королевской семьи. Родственнику принцев Уильяма и Гарри было 82 года.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Британский придворный также был известен как шурин покойной принцессы Дианы и двоюродный брат Рональда Фергюсона, отца Сары, герцогини Йоркской. Роберт Феллоуз был дядей принцев Уильяма и Гарри.

Аристократ помог Елизавете II пережить год, который она назвала самым ужасным — 1992-й. Тогда ее сын, нынешний король Чарльз конфликтовал с Дианой, Эндрю расстался с Сарой, принцесса Анна (единственная дочь королевы) тоже разошлась с мужем. Тогда же был сильный пожар в Виндзорском замке, а общество отвернулось от королевской семьи.

Лорд Феллоуз также опроверг заявления владельца Harrods Мохамеда Аль-Файеда о том, что он был вовлечен в заговор с целью убийства своего сына Доди и принцессы Дианы, погибших в автомобильном ДТП в Париже в 1997 году.

На смерть лорда Роберта Феллоуза отреагировали и некие члены королевской семьи. Среди них и брат принцессы Дианы, Чарльз Спенсер

"Моего абсолютно исключительного зятя Роберта больше нет с нами. Настоящий джентльмен — во всех лучших значениях этого слова. Он был человеком юмора, мудрости и абсолютной честности. Я очень горжусь тем, что был его шурином", — написал он.

Напомним, ранее мы писали, что единственная сестра короля Чарльза III, принцесса Анна, посетила некоторые мероприятия на Летних Олимпийских Играх в Париже. Также мы рассказывали, что королева Дании показала подтянутую фигуру в купальнике на итальянском курорте.

смерть королева Елизавета принцесса Диана королевская семья

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