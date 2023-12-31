Умер титулованный актер фильмов "Бэтмен: Начало" и "Час пик"

Британский актер Том Уилкинсон. Фото: Google

Умер британский актер Том Уилкинсон, известный по ролям, в частности в фильмах "Полный Монти", "Час пик" с Джеки чаном и "Бэтмен: начало". Двухкратному лауреату премии "Оскар" и обладателю статуэток от "Золотого глобуса", BAFTA и "Эмми" было 75 лет.

Об этом сообщает BBC.

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Умер Том Уилкинсон

Смерть актера стала неожиданностью его родственников, друзей и звездных коллег. Причины пока не разглашаются.

"С большой грустью семья Тома Уилкинсона сообщает, что он внезапно умер дома 30 декабря. С ним была его жена и семья", — говорится в заявлении.

Уилкинсон оттачивал свое мастерство в Королевской академии драматического искусства и получил свою первую телевизионную роль в 1975 году в сериале под названием "Второй дом". Его первая главная роль появилась спустя десять лет, когда в 1986-м он получил место в мини-сериале "Первый среди равных".

Том Уилкинсон в фильме "Час пик". Фото: Google

Работа свела его с будущей женой Дианой Хардкасл, актрисой сериала. Пара вышла замуж в 1988 году и воспитала двух дочерей, Алису и Молли.

Уилкинсон также был номинирован на "Оскар" за роли в фильме "Майкл Клейтон" 2007 года, где он сыграл вместе с Джорджем Клуни, и "В спальне" 2001 года. Он также сыграл главную роль в фильмах "Влюбленный Шекспир" 1998 года и "Миссия невыполнима: Протокол привидений". В 2005-м был награжден Орденом Британской империи.

Имея в общей сложности более 130 фильмов и телевизионных съемок, Уилкинсону было так же комфортно играть в таких драмах периода, как "Ум и чувства" и "Красавица" 2013 года, и преступных вдохновителей в таких фильмах, как "Час пик" с Джеки Чаном или "Рок-н-ролл" Гая Ричи.

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