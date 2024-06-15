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Умер любимец фанатов "Ходячих мертвецов"

15 июня 2024 12:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Умер любимец фанатов "Ходячих мертвецов"
Актер Норман Ридус с собакой. Фото: instagram.com/bigbaldhead/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бельгийская овчарка по прозвищу Севен, снявшаяся в роли Пса в последних трех сезонах популярного зомби-сериала "Ходячие мертвецы", умерла. Пес является давним верным спутником одного из главных героев сериала, молчаливого Дэрила Диксона, которого играет Норман Ридус.

Об этом пишет Daily Mail.

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Норман и съемочная группа выразила свои соболезнования, опубликовав фотоальбом с собакой, написав: "Почивай с миром, Семь". Лучший парень".

 

Актер Норман Ридус из "7".
Актер Норман Ридус с "7". Фото: Eli Ade/AMC

 

Актер Норман Ридус из "7"
Актер Норман Ридус с "7". Фото: instagram.com/bigbaldhead/

 

Актер Норман Ридус из "7".
Актер Норман Ридус с "7". Фото: instagram.com/bigbaldhead/

 

Пес появился в девятом сезоне и мгновенно стал любимцем поклонников, а также одним из персонажей, которые дожили до финала кровавого шоу.

"Ходячие мертвецы" известны тем, что "убивали" любимых персонажей, и зрители шутили в социальных сетях, что, если Пес умрет, они взбунтуются. Севен был первой собакой, с которой Норман когда-либо работал, и во время интервью в 2018 году он был в восторге от этого опыта.

"Я считаю, что он самый умный актер, который у нас есть, — иронизировал актер. — На днях мы просто сделали сцену, которая в итоге оказалась противоположной тому, что должна быть, потому что собака просто хотела сделать что-то другое, и получилось гораздо лучше. Вероятно, он будет руководить шоу".

Напомним, Вакарчук рассказал о потере друга семьи. А раньше мы писали, что умерла французская икона стиля, покорившая Евровидение.

смерть
Норман Ридус
зарубежные звезды
животные

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