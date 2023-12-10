Умерла "балетная мама" Екатерины Кухар

Балерина Екатерина Кухар. Фото: Instagram/ekaterinakukhar_official

Известная балерина, Народная артистка Украины Екатерина Кухар сообщила печальную новость. В возрасте 72 лет скончалась легендарная артистка балета и педагог Татьяна Таякина.

Об этом руководительница Киевского государственного профессионального хореографического колледжа написала в своих соцсетях.

Читайте также:

Утрата Екатерины Кухар

Примой-балериной украинской оперы Екатерина Кухар стала в 1999 году, сразу после училища. Важный вклад в ее работу и навыки внесла именно Татьяна Таякина

"Моя балетная мама. Женщина, которая всегда в меня верила! Легенда мирового балета, Татьяна Алексеевна Таякина, которая всегда давала мне верные установки. Она научила меня оставлять всю боль вне класса и зала. Выдавать максимум и танцевать, как в последний раз. Она была из тех, кто придерживается правила: кого люблю, того и бью! Так что на выпускном экзамене вместо 32 фуэте, я крутила 64", — вспомнила Кухар и опубликовала совместное фото с педагогом и некоторые архивные фотографии Таякиной в молодости.

Кухар поблагодарила Таякину за неоценимый опыт и кропотливый ежедневный труд, любовь, пример и вдохновение. Екатерина отметила, что имя Татьяны Алексеевны всегда будет раздаваться в стенах Киевского государственного профессионального хореографического колледжа. А благодарность за ее профессионализм, который она передала сотням учеников, будет вечна.

Балерина и педагог Татьяна Таякина с партнером. Фото: Instagram/ekaterinakukhar_official

Одной из первых среди знаменитостей смерть легендарной балерины и педагога прокомментировала актриса Ольга Сумская.

"Светлая, добрая память легендарной украинской балерине. В свое время Татьяна Алексеевна приходила к нам, юным студентам театрального, на экзерсис, вместе с гениальным Валерием Ковтуном. Помню эти уроки как одни из самых ярких моментов обучения в альма-матер. Спасибо за талант и огромный взнос в развитие отечественного балетного искусства", — написала Сумская.

Балерина и педагог Татьяна Таякина. Фото: Instagram/ekaterinakukhar_official

Напомним, ранее мы писали, что умер актер оскароносного фильма "История любви". Также мы рассказывали, что ушел из жизни звезда "Острых козырьков", актер Бенджамин Софония.