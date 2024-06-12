Умерла французская икона стиля, покорившая Евровидение

Певица и актриса Франсуаза Арди. Фото: instagram.com/francoisehardyforever/

В возрасте 80 лет скончалась известная французская певица и актриса Франсуаза Арди. На весь мир Арди прославилась после участия в песенном конкурсе "Евровидение", где исполнила композицию L'amout s'en va, представляя Монако.

Об этом пишет Daily Mail.

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В соцсетях сын звезды, музыкант Тома Дютрон, написал коротко: "Мама ушла". Он не раскрыл обстоятельства смерти Франсуазы, однако известно, что певица много лет боролась с раком, а в 2019 году у нее обнаружили новое онкологическое заболевание. В марте 2024 года исполнительница заявила, что больше никогда не сможет петь.

Наибольшую популярность принесли хиты Tous les garcons et les filles и Voila. В 2006 году Франсуаза была награждена Большой медалью французского шансона, основанной Французской академией, а в 2023 году американский журнал Rolling Stone включил ее в список 200 величайших певиц всех времен.

Франсуаза сыграла в картине "Гран-при" Джона Франкенхаймера. Кроме того, она получила статус стиля иконы. Артистка сотрудничала с модными домами Paco Rabanne, Yves Saint Laurent и Andre Courreges.

Напомним, умер друг Святослава Вакарчука. А раньше ушел из жизни звездный актер "Титаника".