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Умерла французская икона стиля, покорившая Евровидение

12 июня 2024 13:43
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Умерла французская икона стиля, покорившая Евровидение
Певица и актриса Франсуаза Арди. Фото: instagram.com/francoisehardyforever/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В возрасте 80 лет скончалась известная французская певица и актриса Франсуаза Арди. На весь мир Арди прославилась после участия в песенном конкурсе "Евровидение", где исполнила композицию L'amout s'en va, представляя Монако.

Об этом пишет Daily Mail.

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В соцсетях сын звезды, музыкант Тома Дютрон, написал коротко: "Мама ушла". Он не раскрыл обстоятельства смерти Франсуазы, однако известно, что певица много лет боролась с раком, а в 2019 году у нее обнаружили новое онкологическое заболевание. В марте 2024 года исполнительница заявила, что больше никогда не сможет петь.

 

Наибольшую популярность принесли хиты Tous les garcons et les filles и Voila. В 2006 году Франсуаза была награждена Большой медалью французского шансона, основанной Французской академией, а в 2023 году американский журнал Rolling Stone включил ее в список 200 величайших певиц всех времен.

Франсуаза сыграла в картине "Гран-при" Джона Франкенхаймера. Кроме того, она получила статус стиля иконы. Артистка сотрудничала с модными домами Paco Rabanne, Yves Saint Laurent и Andre Courreges.

Напомним, умер друг Святослава Вакарчука. А раньше ушел из жизни звездный актер "Титаника".

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