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Умерла легендарная звезда фильмов режиссеров Федерико Феллини и Клода Лелуша

18 июня 2024 20:43
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Стас Кожушко
Редактор
Умерла легенда мирового кинематографа Анук Эме
Французская актриса Анук Эме. Фото: Reuters
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Стас Кожушко
Редактор

Во вторник, 18 июня, ушла из жизни легенда французского и мирового кинематографа, актриса Анук Эме. Ей было 92 года. Она известна, в частности, по фильму "Мужчина и женщина" режиссера Клода Лелуша, вышедшего на большие экраны в 1966-м.

Об этом сообщает Variety.

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Ушла из жизни Анук Эме

О смерти актрисы в соцсетях сообщила ее единственная дочь Мануэла Папатакис. Ее Анук Эме родила во втором браке (всего их было четыре) от греко-французского актера, режиссера Никоса Папатакиса.

"Мы с моей дочерью Галаад и внучкой Милой с глубокой грустью сообщаем о смерти моей мамы Анук Эмме. Я была с ней рядом, когда сегодня утром она умерла дома в Париже", — написал Мануэла, не назвав причины смерти.

Анук Эме была одной из самых известных европейских актрис середины прошлого века. Она сыграла в фильмах Федерико Феллини ("Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной"), Жака Деми ("Лола") и Жака Беккера ("Монпарнас 19").

Всемирную популярность актриса приобрела благодаря фильму "Мужчина и женщина". За роль в нем Анук получила премии "Золотой глобус", BAFTA и номинацию на "Оскар" (тогда победила Элизабет Тейлор). Тогда "Мужчина и женщина" получил две статуэтки самой престижной премии мирового кинематографа.

Главную мужскую роль исполнил титулованный актер Жан-Луи Трентиньян. Он ушел из жизни 17 июня 2022 года. Анук Эмме пережила его ровно на два года.

Напомним, ранее мы писали, что певица Тина Кароль обратилась к покойному мужу в день их свадьбы. Также мы рассказывали, что умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач.

смерть
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Франция

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