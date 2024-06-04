Ушла из жизни актриса Голливуда и Бродвея Дженис Пейдж

Американская актриса Дженис Пейдж. Фото: Associated Press

Легендарная актриса Голливуда и Бродвея Дженис Пейдж ушла из жизни на 102-м году жизни. Звезде приписывают более 100 экранных ролей.

О болезненной потере сообщил друг звезды Стюарт Ламперт в комментарии Metro.

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Пейдж приписывают более 100 экранных ролей на IMDb начиная с 1944 года. Звезда также играла на Бродвее в пяти постановках между 1951 и 1984 годами, а также выступала на 60 церемонии вручения премии "Тони" в 2006 году.

Американская актриса Дженис Пейдж. Фото: Warner Bros. Pictures

Покойная актриса родилась в Такоми, штат Вашингтон. Вместе с сестрой она переехала в Лос-Анджелес после окончания средней школы и быстро устроилась певицей в Голливудской столовой.

Пейдж дебютировала на экране в фильме "Купальница" в 1944 году и снялась в более чем десяти фильмах до 1950 года. Она также дебютировала на Бродвее в фильме "Остается быть увиденной" в 1951 году и сыграла главную роль в фильме "Пижамная игра" в 1954 году, последний из которых выиграл пять премий "Тони" в 1955 году.

Американская актриса Дженис Пейдж. Фото: Associated Press

Среди ее наиболее выдающихся работ — телевизионный сериал середины 50-х годов "Это всегда Джен", фильм 1960 года "Пожалуйста, не ешьте маргаритки" и роль в сериале "Санта-Барбара" и "Коломбо" в начале 1990-х годов. В последний раз Пейдж появилась на экране в эпизоде "Семейного права" 2001 года.

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