Умерла звезда "Острых козирьков" — Бенджамин Софония

Бенджамин Софония в сериале "Острые козырьки". Фото: стопкадр из "Острых козырьков"

Бенджамин Софония, известный ролью проповедника Джеремии в сериале "Острые козырьки", скончался в возрасте 65 лет. У него два месяца тому назад диагностировали рак мозга.

Об этом пишет The Sun.

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Актер и народный поэт Бенджамин Софония 8 недель назад узнал, что у него рак мозга. Сегодня, 7 декабря, его сердце остановилось. Рядом была жена.

"Жена Бенджамина все время была рядом с ним и была с ним, когда он ушел. Бенджамин был настоящим новатором, он дал миру так много. Он оставил нам радостное и фантастическое наследие: невероятное количество стихов, литературных произведений, музыки, проектов на телевидении и радио", — семья умершего сообщила печальное известие в соцсетях.

Что известно о Бенджамине Софонии

Он родился в Бирмингеме в 1958 году. Его отец был почтальоном, а мать — медсестрой. У Софании была дисклексия, поэтому оставил школу в 13 лет, так и не научившись писать и читать. Однако это не помешало ему стать одним из известнейших поэтов современной Британии.

Бенджамин Софония. Фото: стопкадр из сериала "Острые картузы"

Софония издал множество сборников стихов, а также пять романов и семь пьес. Он был известен своим исполнением новаторской "дуб-поэзии" под ритмы регги. Его вдохновила стать писателем ручная печатная машинка, которую он получил в подарок.

В 2008 году редакция Times включила его в список 50 лучших послевоенных писателей Великобритании.

Бенджамин сыграл проповедника ада в "Острых козырьках"

Мир узнал о Бенджамине не только благодаря его поэзии, но еще из-за актерского таланта. Он сыграл роль Джеремии – проповедника ада и проклятого огня.

"Настоящий прототип моего персонажа был известен всем, как Джимми Иисус. Он был немного бессмысленным мужчиной, который ходил по улицам Бирмингема с проповедями об аде и проклятом огне. Я был единственным из Бирмингема к кому обратились для первой серии ко мне, я сказал: "Как хорошо иметь что-то из Бирмингема", — однажды поделился Бенджамин своим первым впечатлением о работе на съемочной площадке.

Бенджамин Софония в роли Джеремии. Фото: сериал "Острые козырьки"

Поэт научился читать и писать, чтобы его не обманули на работе

Беджамин начал выступать перед публикой еще когда был подростком. Свою первую книгу опубликовал после 20 лет в Лондоне, где он учился на курсах для взрослых.

"В тот момент мне очень нравилась поэзия рэгги и рэп. Я думал, что всю другую поэзию написали мертвые белые мужчины, говорившие о нарциссах, тогда кто-то показал мне Шелли, и я был поражен. А потом был Бернс, он использовал ритм, как рэпер в свое время. Тогда я понял, что поэзия и романы — это люди, которые пытаются говорить свою правду", — рассказывал Бенджамин о своем пути в литературу.

Поэт считал, что каждый идет по собственному пути и невозможно добиться успеха, повторяя чужую историю. Бенджамин Софония хотел вдохновлять людей своим примером, и ему это удавалось.

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