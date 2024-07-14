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Умерла звезда культового сериала "Зачарованные" Шеннен Догерти

14 июля 2024 16:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Звезда "Беверли-Хиллз" и "Очарованных" ушла из жизни - что известно
Американская актриса Шеннен Догерти. Фото: instagram.com/theshando/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса Шеннен Догерти, известная своими ролями в безумно популярном сериале "Беверли-Хиллз, 90210" и в фэнтези "Зачарованные", ушла из жизни. Звезда вела борьбу с онкологией с 2015 года.

Об этом пишет People.

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"С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Догерти. В субботу, 13 июля, она проиграла свое сражение с раком после многих лет борьбы с болезнью", — подтвердила ее смерть публицист Догерти Лесли Слоан в эксклюзивном заявлении для издания PEOPLE.

Догерти получила популярность в 1990 году ролью вспыльчивой брюнетки Бренды Уолш в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", который стал настоящим хитом.

От онкологии умерла Шеннен Догерти
Шеннен Догерти в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Фото: Courtesy

Впоследствии Догерти нашла себя в сериале "Зачарованные" — фэнтези-драме о трех сестрах, которые являются ведьмами и объединившись, ведут борьбу со злом. Она сыграла самую старшую из трех сестер, Прю Гэллиуэлл, вместе с Алисой Милано и Холли Мари Комбс.

Рак унес жизни звезды "Очарованных" Шеннен Догерти
Шеннен Догерти, Алиса Милано и Холли Мари Комбс. Фото: Spelling Television

В феврале 2015 Догерти диагностировали рак молочной железы. Через пару лет борьбы с онкологией она смогла выйти в ремиссию.

В 2019 году смертельная болезнь снова ее "догнала". В июне 2023 года звезда "Зачарованных" призналась, что врачи обнаружили метастазы в ее мозге.

Напомним, экс-муж Догерти изменял ей с другими и она узнала об этом перед операцией. Также актриса недавно заявила, что подготовилась к своей смерти.

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