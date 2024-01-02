Жизнь звезды "МастерШеф" получила повреждения от ракетной атаки россиян

Жилье звезды "МастерШеф" пострадало от ракетной атаки россиян
Ночью россияне атаковали столицу и область "Шахедами". Среди пострадавших оказалась судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова.
Последствия агрессии России звезда продемонстрировала в своем Instagram.
Дом Литвиновой пострадал этой ночью
Звезда "МастерШеф" сообщила, что ее частный дом пострадал из-за обстрелов. Она показала разрушенные конструкции и опрокинутые вазоны.
"Сегодня досталось и моему дому. Не представляю как там людям в многоэтажках. Ненавижу всех, кто отдает приказы пускать ракеты по домам. Называя нас террористами, они творят ужасные вещи", — комментирует пост Литвинова.
Поклонники шеф-повара поинтересовались, в каком состоянии кот любимец Литвиновой — Цилик. Она ответила, что любимец напуган, но с ним все хорошо.
Напомним, известный певец эмоционально обратился к чиновникам после массированного ракетного обстрела.
Ранее Могилевская призналась, что она увидела во время массированного ракетного обстрела.
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