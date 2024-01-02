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Жилье звезды "МастерШеф" пострадало от ракетной атаки россиян

2 января 2024 16:24
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Жизнь звезды "МастерШеф" получила повреждения от ракетной атаки россиян
Звезда "МастерШеф" Татьяна Литвинова. Фото: instagram.com/tanita_litvinova/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Ночью россияне атаковали столицу и область "Шахедами". Среди пострадавших оказалась судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова.

Последствия агрессии России звезда продемонстрировала в своем Instagram.

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Дом Литвиновой пострадал этой ночью

Звезда "МастерШеф" сообщила, что ее частный дом пострадал из-за обстрелов. Она показала разрушенные конструкции и опрокинутые вазоны.

 

Звезда "МастерШеф" Татьяна Литвинова показала последствия ракетной атаки в своем доме. Фото: instagram.com/tanita_litvinova/
Звезда "МастерШеф" Татьяна Литвинова показала последствия ракетной атаки в своем доме. Фото: instagram.com/tanita_litvinova/

 

Звезда "МастерШеф" Татьяна Литвинова поблагодарила подписчиков за поддержку. Фото: instagram.com/tanita_litvinova/
Звезда "МастерШеф" Татьяна Литвинова поблагодарила подписчиков за поддержку. Фото: instagram.com/tanita_litvinova/

"Сегодня досталось и моему дому. Не представляю как там людям в многоэтажках. Ненавижу всех, кто отдает приказы пускать ракеты по домам. Называя нас террористами, они творят ужасные вещи", — комментирует пост Литвинова.

Поклонники шеф-повара поинтересовались, в каком состоянии кот любимец Литвиновой — Цилик. Она ответила, что любимец напуган, но с ним все хорошо.

Напомним, известный певец эмоционально обратился к чиновникам после массированного ракетного обстрела.

Ранее Могилевская призналась, что она увидела во время массированного ракетного обстрела.

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