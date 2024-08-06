Астаф'єва похизувалася фігурою у тренжерному залі

Українська блогерка та співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Відома українська співачка, блогерка та модель Даша Астаф'єва поділилася із шанувальниками вправами для схуднення. Зірка продемонструвала звабливі вигини у чорних обтислих лосинах та топі.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Співачка Даша Астаф'єва у залі. Фото: instagram.com/da_astafieva

Зірка повернулася до тренувань у залі. Блогер раніше зізнавалася, що набрала декілька зайвих кілограмів після початку війни. Нині Астаф'єва слідкує за своїм раціоном, а складати меню їй допомагає нутриціолог.

Даша також регулярно займається в тренажерному залі. Вона показала шанувальникам вправи, які дозволяють їй тримати себе у формі.

Спочатку Астаф'єва зробила кілька підходів присідань з гирею, потім випади з TRX-петлями, а закінчила вправами для преса та стегон.

"Без зайвих слів, присідаємо", — підписала кадри вона.

Шанувальники захоплюються стрункою фігурою зірки. Користувачі соцмереж "засипали" Астаф'єву компліментами та подякували за мотивацію.

"Ви надихаєте! Жінка вогонь".

"Така фігура вогонь сама себе не зробить, нажаль".

"Так красиво займаєтеся, задивилась".

"Клас! І я пішла силові робити!".

Публікація Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка розповідала про те, як вдягалася у шкільні роки. А також зірка прихистила пташку на ім'я Патрік.