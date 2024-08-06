Астафьева похвасталась фигурой в тренжерном зале

Украинский блогер и певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, блогер и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками упражнениями для похудения. Звезда продемонстрировала соблазнительные изгибы в черных облегающих лосинах и топе.

Видео она опубликовала на своей странице Instagram.

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Певица Даша Астафьева в зале. Фото: instagram.com/da_astafieva

Звезда вернулась к тренировкам в зале. Блогер ранее признавалась, что набрала несколько лишних килограммов после начала войны. Сейчас Астафьева следит за своим рационом, а составлять ей меню помогает нутрициолог.

Даша регулярно занимается в тренажерном зале. Она показала поклонникам упражнения, позволяющие ей держать себя в форме.

Сначала Астафьева сделала несколько подходов приседаний с гирей, затем выпады с TRX-петлями, а закончила упражнениями для пресса и бедер.

"Без лишних слов, приседаем", — подписала кадры она.

Поклонники восхищаются стройной фигурой звезды. Пользователи соцсетей "засыпали" Астафьеву комплиментами и поблагодарили за мотивацию.

"Вы вдохновляете! Женщина огонь".

"Такая фигура огонь сама себя не сделает, к сожалению".

"Так красиво занимаетесь, загляделась".

"Класс! И я пошла силовые делать!".

Публикация Даши Астафьевой. Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, мы писали о том, что певица рассказывала о том, как одевалась в школьные годы. А также звезда приютила птичку по имени Патрик.