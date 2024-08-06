Астафьева похвасталась фигурой в тренжерном зале

Заметно похудевшая Астафьева в лосинах показала свою тренировку в зале
Известная украинская певица, блогер и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками упражнениями для похудения. Звезда продемонстрировала соблазнительные изгибы в черных облегающих лосинах и топе.
Видео она опубликовала на своей странице Instagram.
Астафьева показала упражнения для фигуры
Звезда вернулась к тренировкам в зале. Блогер ранее признавалась, что набрала несколько лишних килограммов после начала войны. Сейчас Астафьева следит за своим рационом, а составлять ей меню помогает нутрициолог.
Даша регулярно занимается в тренажерном зале. Она показала поклонникам упражнения, позволяющие ей держать себя в форме.
Сначала Астафьева сделала несколько подходов приседаний с гирей, затем выпады с TRX-петлями, а закончила упражнениями для пресса и бедер.
"Без лишних слов, приседаем", — подписала кадры она.
Поклонники восхищаются стройной фигурой звезды. Пользователи соцсетей "засыпали" Астафьеву комплиментами и поблагодарили за мотивацию.
"Вы вдохновляете! Женщина огонь".
"Такая фигура огонь сама себя не сделает, к сожалению".
"Так красиво занимаетесь, загляделась".
"Класс! И я пошла силовые делать!".
Напомним, мы писали о том, что певица рассказывала о том, как одевалась в школьные годы. А также звезда приютила птичку по имени Патрик.
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