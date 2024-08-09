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Пономарев в свой день рождения прокомментировал слухи о романе с Яремчук

9 августа 2024 21:05
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Александр Пономарев стал кумом Марии Яремчук — признание именинника
Певец Александр Пономарев. Фото: Instagram/ponomaryovoleksandr
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Певец Александр Пономарев отметил день рождения. В пятницу, 9 августа, ему исполнилось 51 год. На именины вышло интервью с артистом, в котором он упомянул о певице Марии Яремчук, роман с которой ему приписывают.

Соответствующее видео появилось в программе "Сніданок з 1+1".

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В начале июля в сети появилась информация, что Мария Яремчук, поставившая музыкальную карьеру на паузу, родила в Черновцах первенца. Впоследствии артистка подтвердила это. Впрочем, потому, что она скрывает личную жизнь, начала распространяться информация — отцом стал народный артист Украины Александр Пономарев.

Впоследствии Яремчук опровергла эту информацию о своем тренере на шоу "Голос країни" (2012 год, заняла четвертое место). Закрыть этот вопрос решил сам Пономарев. Он сделал заявление о его отношениях с Яремчук.

"Пять лет Маричку не видел, а сколько услышал о себе нового! Я даже не знаю, как реагировать на это, потому что мне неудобно перед новым мужем Марички… Маричка пригласила меня в крестные. Я крестным отцом стал ее ребенка", — признался Пономарев.

Когда и где прошли крестины — звездный именинник не рассказал. Мария тоже не раскрывала подробностей. Более того, не рассекретила ни имени сына, ни мужа, от которого родила.

Напомним, ранее мы писали, что участница юмористического проекта "Женский квартал" Вера Кекелия представила песню о непростой истории любви. Также мы рассказывали, что группа "Антитіла" передали средства из запланированного концерта в Ялте для разведки.

День рождения украинские звезды Мария Яремчук Александр Пономарев

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21:51 В Генпрокуратуре заявили, что восемь погибших в Константиновке до сих пор не опознаны

21:36 Россияне сбросили взрывчатку с дронов на Херсонщине — трое раненых

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