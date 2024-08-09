Александр Пономарев стал кумом Марии Яремчук — признание именинника

Певец Александр Пономарев. Фото: Instagram/ponomaryovoleksandr

Певец Александр Пономарев отметил день рождения. В пятницу, 9 августа, ему исполнилось 51 год. На именины вышло интервью с артистом, в котором он упомянул о певице Марии Яремчук, роман с которой ему приписывают.

Соответствующее видео появилось в программе "Сніданок з 1+1".

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В начале июля в сети появилась информация, что Мария Яремчук, поставившая музыкальную карьеру на паузу, родила в Черновцах первенца. Впоследствии артистка подтвердила это. Впрочем, потому, что она скрывает личную жизнь, начала распространяться информация — отцом стал народный артист Украины Александр Пономарев.

Впоследствии Яремчук опровергла эту информацию о своем тренере на шоу "Голос країни" (2012 год, заняла четвертое место). Закрыть этот вопрос решил сам Пономарев. Он сделал заявление о его отношениях с Яремчук.

"Пять лет Маричку не видел, а сколько услышал о себе нового! Я даже не знаю, как реагировать на это, потому что мне неудобно перед новым мужем Марички… Маричка пригласила меня в крестные. Я крестным отцом стал ее ребенка", — признался Пономарев.

Когда и где прошли крестины — звездный именинник не рассказал. Мария тоже не раскрывала подробностей. Более того, не рассекретила ни имени сына, ни мужа, от которого родила.

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