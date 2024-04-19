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Пономарев высказался о предателях с которыми пел на одной сцене

19 апреля 2024 21:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Пономарев выразил свое мнение о предательницах Лорак и Повалий
Украинский певец Александр Пономарев. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский исполнитель, композитор и народный артист Украины Александр Пономарев рассказал, что думает об украинских певицах, которые предали Украину и сейчас работают в стране-агрессорке. Он даже не представляет, как они могут спокойно спать.

Об этом он рассказал в интервью Олесе Бацман.

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Певец признался, что не ожидал от коллег с которыми пел не один год на украинской сцене, что они выберут кровавые рубли вместо Родины. Пономарев добавил, что сейчас он уже не может позволить себе назвать Лорак и Повалий коллегами.

"Не мог представить. Не понимаю, как это происходит. Сейчас очень много в мире началось непонятного, поэтому какая-то привычка к непонятному уже стала во мне приживаться. Я уже говорил, что не хочу о коллегах говорить неэтично, но я уже не знаю, не знаю это ли мои коллеги", — заявил артист.

Народный артист даже не представляет, как предательницы сейчас могут спокойно спать, пока страна в которой они работают — убивает их земляков. Пономарев назвал их талантливыми певицами и сожалеет, что они сделали неправильный выбор.

"Бог им судья. Они сделали свой выбор. Я сожалею, что талантливые люди, которые родились в Украине, так себя повели и так сложилась их жизнь. Но... Как спят люди, которые предают свою родину? Я не знаю! Я даже не хочу думать о том, как бы я спал, потому что это вообще не умещается в моей голове. Я очень жалею, потому что талантливые люди, украинские люди... Мне жаль их и то, что они так сделали", — подчеркнул певец.

Напомним, ранее мы писали, что предательница Лорак оплакивает смерть украинца. Также мы рассказывали, что предательница Повалий поблагодарила оккупантов за спасение на фоне смертельных обстрелов в Запорожье.

Ани Лорак
Украина
Таисия Повалий
путинисты
украинские звезды
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измена
Александр Пономарев

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