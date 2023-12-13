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Попереду чекає багато роботи — Потап "відзвітував" про свою поїздку до Іспанії

13 грудня 2023 10:25
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Потап "відзвітував" про свою поїздку до Іспанії
Репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Продюсер Потап після ОАЕ вирушив до Іспанії. Репер розповів, чим планує займатися у країні та пообіцяв ділитися новинами про співпрацю з місцевими фахівцями.

Про це стало відомо з його сторінки в соціальній мережі.

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За слвоами репера, попереду на ного чекає багато роботи в Іспанії. Продюсер починає співпрацювати з впливовими рекламними агентствами та музичними лейблами, включаючи Universal, Sony, Warner Music та багато інших.

 

Репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

"На черзі Англія і, звісно, ​​Україна. Країна, яка мене виростила, країна, прапор якої я представляв у спорті, країна, яку я представляв на міжнародних музичних конкурсах, і країна, яку я завжди буду любити та підтримувати! Усі навички, досвід та досягнення, які я здобув за кордоном, застосовую на практиці в Україні, для нашої Батьківщини! Мій син навчається в Києві, мої компанії працюють в Україні, і я в Україні сплачую податки. Дві мої вищі освіти, отримані в Києві, допомагають мені в роботі, як вдома, так і за кордоном!", — сказав артист.

Потап розповів, що в Іспанії знайомиться не лише з місцевими представниками шоу-бізнесу, а й з українськими колегами: режисерами, операторами, гримерами, стилістами, перукарями, освітлювачами.

"Українці продовжують дивувати європейців своїми талантами, за якими я уважно стежу і буду з радістю співпрацювати! Все це незабаром!", — розповів артист.

Нагадаємо, Потап похизувався подорожжю у Дубай.

Раніше Потап, Дядя Вадя та NAPILNIK випустили трек-подяку до Дня ЗСУ.

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