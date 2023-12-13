Потап "отчитался" о своей поездке в Испанию

Рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Продюсер Потап после ОАЭ отправился в Испанию. Рэпер рассказал, чем планирует заниматься в стране и пообещал делиться новостями о сотрудничестве с местными специалистами.

Об этом стало известно с его страницы в социальной сети.

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По словам рэпера, впереди его ждет много работы в Испании. Продюсер начинает сотрудничать с рекламными агентствами и музыкальными лейблами, включая Universal, Sony, Warner Music и многие другие.

Рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

"На очереди Англия и, конечно, Украина. Страна, которая меня вырастила, страна, флаг которой я представлял в спорте, страна, которую я представлял на международных музыкальных конкурсах, и страна, которую я всегда буду любить и поддерживать! Все навыки, опыт и достижения, которые я получил за границей, применяю на практике в Украине, для нашей Родины! Мой сын учится в Киеве, мои компании работают в Украине, и я в Украине плачу налоги. Два моих высших образования, полученных в Киеве, помогают мне в работе, как дома, так и за границей!", — сказал артист.

Потап рассказал, что в Испании знакомится не только с местными представителями шоу-бизнеса, но и с украинскими коллегами: режиссерами, операторами, гримерами, стилистами, парикмахерами, осветителями.

"Украинцы продолжают удивлять европейцев своими талантами, за которыми я внимательно слежу и буду с радостью сотрудничать! Все это скоро!", — рассказал артист.

Напомним, Потап похвастался поездкой в Дубай.

Ранее Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK выпустили трек-благодарность ко Дню ВСУ.