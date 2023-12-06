Потап, Дядя Вадя та NAPILNIK випустили трек-подяку до Дня ЗСУ

Потап, Дядя Вадя та NAPILNIK. Фото: менеджмент артистів.

Потап, Дядя Вадя та NAPILNIK запрем‘єрили потужну колаборацію. В день Збройних Сил України артисти вітають усіх військових треком "Артан", на який їх надихнув український спецпідрозділ з однойменною назвою.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірок.

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Кліп про військові будні спецпідрозділу "Артан"

В основу тексту лягло гасло підрозділу "Знаємо, знаходимо, знищуємо". Офіцер Головного Управління Розвідки з позивним Фаворит (Мельник Андрій) розповідає, що з усіма виконавцями вони знайомі вже дуже давно. І коли вони разом із ще одним військовим з позивним "Філін" (Тарас Бойко) захотіли створити військову пісню, яку б співали всі, то вирішили звернутись саме до Олексія.

"Нам було важливо, щоб цей трек подобався навіть людям, які далекі від війни та від військової справи. Ми звернулись за допомогою до Потапа, бо зрозуміли, що разом з ними ми зможемо реалізувати цю ідею", — розповідає Фаворит.

За словами самого Потапа ця пісня про найважливіші цінності життя.

"Вона про любов і відвагу, довіру і відданість, радість перемог, біль втрат, безумовну любов до Батьківщини. Про те, як в боротьбі народжується істина. А віра у правду надає сили та мотивує. На її створення надихнули ті, хто кожен день наближає Перемогу на головному і єдиному фронті", — ділиться Потап.

Потужний відеоряд до треку занурює у військові будні спецпідрозділу "Артан". Хлопці знімають ці відеоролики для того, щоб показати людям своє військове життя.

"Вони ховають обличчя та роблять свою роботу непомітно. Але без них нічого б не вийшло, я маю велику повагу до цих людей і мені неймовірно приємно присвячувати їм свою творчість", — коментує Потап.

За словами самих артистів, хоч і на створення треку їх надихнули саме хлопці з "Артану", загалом цей трек — трек-подяка абсолютно усім військовим, які професійно та самовіддано роблять все можливе, а часом і неможливе, в імʼя Перемоги. І за це ми маємо бути їм вдячні не тільки в День Збройних Сил, а і абсолютно кожен день.

Всі кошти від монетизації переглядів кліпу "Артан" будуть направлені на військові потреби спецпідрозділу.

Нагадаємо, тік-ток улюблениця Геля Зозуля присвятила пісню фатальним жінкам.

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