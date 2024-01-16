Популярна українська комікесса з лайкою вигнала зі свого концерта глядача

Алла Волкова. Фото: instagram.com/fkudz/

Українська гумористка Алла Волкова вигнала чоловіка зі свого стендап-концерту. Йому не сподобалася нецензурна лайка артистки, а вона не захотіла терпіти його обурення.

Комікесса прокоментувала цю ситуацію в instagram.

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Алла Волкова вигнала чоловіка, якого обурила її лайка

Українська гумористка вигнала зі свого концерту чоловіка, який обурився через використання нею нецензурної лексики. Алла Волкова пише свої стендапи з використанням лайки протягом усього творчого шляху, певним чином це вирізняє її серед інших коміків.

Дівчина була шокована вигуком чоловіка із зали і почала його виганяти. Водночас запевнила, що гроші йому повернуть.

"Я не почну цей концерт, поки ви не вийдете на**й. Мене вже тупо за**ло, коли коміків "нагинають" і кажуть, що їм казати зі сцені, а що ні. Це не Радянській Союз! Ви тут не вирішуєте, що мені казати", — сказала Алла Волкова під час концерту.

Чоловік не захотів покидати залу, його пробували вивести інші люди, проте він почав піднімати на них руку. Ситуація вирішилася з часом.

Після інцинденту Алла Волкова прокоментувала ситуацію в соцмережах. Вона вирішила, що на наступних концертах будуть присутні охоронці.

Сторіз Алли Волкової. Фото: instagram.com/fkudz/

Гумористка також поділилася своїми роздумами щодо чоловіка. Вона не розуміє, чого його так обурила її лексика.

"Цікаво, чому цього мужчину так обурюють мої матюки на моєму ж концерті, а не обурюють матюки Філатова своїм же громадянам у фейсбуці?" — написала допис Волкова.

Сторіз Алли Волкової. Фото: instagram.com/fkudz/

Також комікесса вирішила, що більше коментувати ситуацію не буде, адже про неї почали писати ЗМІ. Водночас їй сумно, що глядачі притиснули її свободу слова.

"Сумно, що у вільній країні, де є свобода слова, мені мають право зривати виступ, бо "женщіна не далжна матеріться". На своєму концерті, де вказано 18+, я буду казати і робити все, шо захочу, якщо вам перших 10 хв не ок — виходьте, просіть вернути кошти і ідіть собі на здоров'я дивитися "єдиний марафон", — написала Волкова.

Гумористка агітує колег теж задуматись про охорону, щоб не сталося нещастя якогось. Вона анонсувала, що 10 березня відбудеться останній концерт, а потім артистка візьме паузу. Вона хоче вирішити, чи справді хоче продовжувати свою кар'єру.

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