Популярная украинская комикесса с бранью выгнала со своего концерта зрителя

Алла Волкова. Фото: instagram.com/fkudz/

Украинская юмористка Алла Волкова выгнала мужчину со своего стендапа концерта. Ему не понравилась нецензурная брань артистки, а она не захотела терпеть его возмущение.

Комикесса прокомментировала эту ситуацию в instagram.

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Алла Волкова выгнала мужчину, которого возмутила ее брань

Украинская юмористка выгнала из своего концерта мужчину, который возмутился из-за использования нецензурной лексики. Алла Волкова пишет свои стендапы с использованием ругательств на протяжении всего творческого пути, определенным образом это отличает ее среди других комиков.

Девушка была шокирована коментарием мужчины из зала и принялась его выгонять из зала. В то же время, заверила, что деньги ему вернут.

"Я не начну этот концерт, пока вы не выйдете на**й. Меня уже тупо за**ло, когда комиков "нагибают" и говорят, что им говорить со сцены, а что нет. Это не советский союз! Вы здесь не решаете, что мне говорить", — сказала Алла Волкова во время концерта.

Человек не захотел покидать зал, его пробовали вывести другие люди, однако он начал поднимать на них руку. Ситуация разрешилась со временем.

После инцидента Алла Волкова прокомментировала ситуацию в соцсетях. Она решила, что на следующих концертах будут присутствовать охранники.

Сториз Аллы Волковой. Фото: instagram.com/fkudz/

Юмористка также поделилась своими размышлениями по поводу мужчины. Она не понимает, чего его так возмутила ее лексика.

"Интересно, почему этого мужчину так возмущает мои мат на моем же концерте, а не возмущает мат Филатова своим же гражданам в фейсбуке?", — написала пост Волкова.

Сторез Аллы Волковой. Фото: instagram.com/fkudz/

Также комикесса решила, что больше комментировать ситуацию не будет, потому что о ней начали писать СМИ. В то же время, ей грустно, что зрители прижали ее свободу слова.

"Грустно, что в свободной стране, где есть свобода слова, мне вправе срывать выступление, потому что "женцина не должна материться". На своем концерте, где указано 18+ я буду говорить и делать все, что захочу, если вам первых 10 мин не ок — выходите, просите вернуть средства и идите себе на здоровье смотреть "единый марафон", — написала Волкова.

Юмористка агитирует коллег тоже задуматься об охране, чтобы не произошло несчастья какого-нибудь. Она анонсировала, что 10 марта состоится последний концерт, а затем артистка возьмет паузу. Она хочет решить, действительно ли хочет продолжать свою карьеру.

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