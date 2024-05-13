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Популярный блогер впервые станет отцом

13 мая 2024 12:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Блогер Влад Шевченко с женой ждет ребенка.
Блогер Влад Шевченко с супругой Анастасией. Фото: instagram.com/vlad.shevchenko_/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский блогер Влад Шевченко поделился с поклонниками радостной новостью. Инфлюенсер впервые станет отцом.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

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Блогер Влад Шевченко с женой впервые станут родителями

Популярный тик-токер зачаровал нежными фотографиями с женой Анастасией, которая показалась перед камерой с округлым животиком. Влад Шевченко сообщил своим поклонникам о том, что вскоре он впервые станет отцом.

Для семейной фотосъемки влюбленные выбрали кэжуал стиль. Влад предстал перед камерой в белой футболке и синих джинсах, а его избранница также выбрала для себя деним и короткий белый топ.

"Особый день для особой новости — мы станем родителями", — лаконично подписал фотографии блогер.

Кто такой Влад Шевченко

Блогер стал популярным после участия в шоу "Лига Смеха". Шевченко был капитаном команды "Моя провинция", которая запомнилась украинцами шутками о провинциальной жизни.

Инфлюенсер регулярно публикует ролики на актуальные темы, и они набирают большое количество просмотров. Сейчас на Шевченко подписано более 1 миллиона человек в TikTok.

Напомним, мы писали о том, что певица Злата Огневич "засветила" беременный живот. А у певца Виталия Козловского родился сын, которого он с женой назвал Оскаром.

блогеры
семья
шоу-бизнес
беременность
отец
украинские звезды

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