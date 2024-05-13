Блогер Влад Шевченко с женой ждет ребенка.

Популярный блогер впервые станет отцом
Известный украинский блогер Влад Шевченко поделился с поклонниками радостной новостью. Инфлюенсер впервые станет отцом.
Об этом он сообщил на своей странице Instagram.
Блогер Влад Шевченко с женой впервые станут родителями
Популярный тик-токер зачаровал нежными фотографиями с женой Анастасией, которая показалась перед камерой с округлым животиком. Влад Шевченко сообщил своим поклонникам о том, что вскоре он впервые станет отцом.
Для семейной фотосъемки влюбленные выбрали кэжуал стиль. Влад предстал перед камерой в белой футболке и синих джинсах, а его избранница также выбрала для себя деним и короткий белый топ.
"Особый день для особой новости — мы станем родителями", — лаконично подписал фотографии блогер.
Кто такой Влад Шевченко
Блогер стал популярным после участия в шоу "Лига Смеха". Шевченко был капитаном команды "Моя провинция", которая запомнилась украинцами шутками о провинциальной жизни.
Инфлюенсер регулярно публикует ролики на актуальные темы, и они набирают большое количество просмотров. Сейчас на Шевченко подписано более 1 миллиона человек в TikTok.
Напомним, мы писали о том, что певица Злата Огневич "засветила" беременный живот. А у певца Виталия Козловского родился сын, которого он с женой назвал Оскаром.
Читайте Новини.LIVE!