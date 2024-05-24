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Порізав маму і ледь не наклав на себе руки — зірка "Кварталу" згадала батька-тирана

24 травня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Акторка Кварталу 95 Ольга Жуковцова розповіла про батька-тирана — порізав живіт і вени дружині
Українська акторка Ольга Жуковцова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська акторка театру і кіно, учасниця "Жіночого Кварталу" Ольга Жуковцова поділилася жахливими подробицями зі свого життя. Зірка студії "Квартал 95" згадала, як в маленькому віці страждала від серйозних знущань з боку свого батька.

Про це Ольга Жуковцова розповіла на інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Жахливі подробиці з життя Ольги Жуковцової

Зірка "Кварталу 95" згадала, як одного разу її рідного батька так "накрило", що він почав бити її маму. Причому справа дійшла до того, що він порізав їй живіт і вени, після чого зачинився у своїй кімнаті та вирішив перерізати вени й собі.

"Я думаю, що він спіймав білку і вирішив бити мою маму. Мені було три роки, я пам’ятаю, як закриваю маму, він її б’є, я прям дуже маленька. І наступного дня я спала з мамою, я прокидаюсь, і все ліжко в крові. В нього була кімната на замку, він повністю вскрив мамі живіт, перерізав їй вени, пішов до своєї кімнати, зачинився і перерізав собі вени", — згадує Ольга Жуковцова.

Интервью Славы Демина и Ольги Жуковцовой
Інтерв'ю Слави Дьоміна і Ольги Жуковцової. Фото: скриншот з YouTube

Жінка розповіла, що тоді її мамі довелося робити важку операцію, адже батько зачепив серцеву артерію. Проте тоді чоловік не дуже переймався через те, адже втік до Естонії, де на нього чекала коханка. Ольга зазначила, що її батько відкрито зраджував маму. 

"Мама доповзла до сусідів, викликала швидку, і вони лежали в сусідніх палатах… І мамі робили дуже важку операцію, бо він якусь артерію зачепив їй серцеву. Їй робили мало не дуже рідку операцію. Мама збирає пазли, а він їде до Естонії, в нього була там коханка. Він зраджував маму просто на її очах", — також додає українська акторка.

Життя і кар’єра Ольги Жуковцової

Ольга Жуковцова — це українська акторка, яка стала популярною після участі в проєкті "Жіночий Квартал" і студії "Квартал 95". Вона народилася у 1983 році у Запоріжжі, де здобула освіту в педагогічному інституті. Після закінчення ВНЗ Ольга переїхала до Києва, де почала будувати кар’єру.

Ольга Жуковцова на шоу "Хто зверху?"
Акторка Ольга Жуковцова на шоу "Хто зверху?". Фото: Новий канал

Ольга Жуковцова знімалася у серіалі "Слуга народу" та "Село на мільйон", а також брала участь в шоу "Розсміши коміка". 

Ольга Жуковцова и Евгений Кошевой в сериале "Слуга народа"
Ольга Жуковцова та Євген Кошовий в серіалі "Слуга народу". Фото: Facebook "Слуга народу"

Нагадаємо, ми писали про те, що актор "Кварталу 95" Юрій Великий розповів, як президент Володимир Зеленський реагував на його пародії.

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Жіночого Кварталу" Катя Нікітіна зізналася, яка зарплата в проєкті. 

Також ми повідомляли про те, що актор Євген Кошовий пояснив, чому його донька не буде вчитися в Україні. 

Квартал 95
шоу-бізнес
"Жіночий квартал"
Ольга Жуковцова

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