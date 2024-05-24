Актриса Квартала 95 Ольга Жуковцова рассказала об отце-тиране — порезал живот и вены жене

Украинская актриса Ольга Жуковцова на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса театра и кино, участница "Женского Квартала" Ольга Жуковцова поделилась ужасными подробностями из своей жизни. Звезда студии "Квартал 95" вспомнила, как в маленьком возрасте страдала от серьезных издевательств со стороны своего отца.

Об этом Ольга Жуковцова рассказала на интервью Славе Демину в YouTube.

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Звезда "Квартала 95" вспомнила, как однажды ее родного отца так "накрыло", что он начал избивать ее маму. Причем дело дошло до того, что он порезал ей живот и вены, после чего закрылся в своей комнате и решил перерезать вены и себе.

"Я думаю, что он поймал белку и решил избивать мою маму. Мне было три года, я помню, как закрываю маму, он ее бьет, я прям очень маленькая. И на следующий день я спала с мамой, я просыпаюсь, и вся кровать в крови. У него была комната на замке, он полностью вскрыл маме живот, перерезал ей вены, пошел в свою комнату, закрылся и перерезал себе вены", — вспоминает Ольга Жуковцова.

Интервью Славы Демина и Ольги Жуковцовой. Фото: скриншот с YouTube

Женщина рассказала, что тогда ее маме пришлось делать тяжелую операцию, ведь отец задел сердечную артерию. Однако тогда мужчина не очень переживал из-за того, ведь сбежал в Эстонию, где его ждала любовница. Ольга отметила, что ее отец открыто изменял маме.

"Мама доползла до соседей, вызвала скорую, и они лежали в соседних палатах… И маме делали очень тяжелую операцию, потому что он какую-то артерию задел ей сердечную. Ей делали чуть ли не очень редкую операцию. Мама собирает пазлы, а он едет в Эстонию, у него была там любовница. Он изменял маме прямо на ее глазах", — также добавляет украинская актриса.

Жизнь и карьера Ольги Жуковцовой

Ольга Жуковцова — украинская актриса, которая стала популярной после участия в проекте "Женский Квартал" и студии "Квартал 95". Она родилась в 1983 году в Запорожье, где получила образование в педагогическом институте. После окончания вуза Ольга переехала в Киев, где начала строить карьеру.

Актриса Ольга Жуковцова на шоу "Хто зверху?". Фото: Новый канал

Ольга Жуковцова снималась в сериале "Слуга народа" и "Село на миллион", а также принимала участие в шоу "Рассмеши комика".

Ольга Жуковцова и Евгений Кошевой в сериале "Слуга народа". Фото: Facebook "Слуга народа"

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