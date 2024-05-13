Нарушил последнее табу — Netflix оказался в центре скандала

Кадр из сериала. Фото: NETFLIX

Американский стриминговый сервис Netflix подвергся жесткой критике после того, как британские зрители столкнулись с откровенной сценой в новой драме. Речь идет о заключительном эпизоде шестисерийного сериала "Мужчина в полный рост".

Об этом пишет Daily Mail.

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Актер Том Пелфри сбрасывает простыню после того, как принял виагру, чтобы показать себя коллеге Джеффу Дэниелсу в экранизации бестселлера Тома Вулфа в 1998 году. Считается, что это первый случай, когда мейнстримовая драма на британском телевидении нарушила табу по поводу "эрегированного полового органа". Кстати, не было никакого предварительного предупреждения об обнажении на экране.

Рамка из сериала. Фото: NETFLIX

Обозреватель Мэри Киллен сказала: "Я не хочу видеть откровенных образов, когда смотрю драму. Уже многовато, и это сводит нас к животным".

Другой добавил: "Этот тренд закончится печально, поскольку он депрессивный, незагадочный и уносит часть магии жизни".

Писательница Энн Аткинс, соавтор программы "Мнение дня" на Radio 4, сказала: "Где теперь границы, Netflix? Очевидно, это вызывает не только отвращении у многих обычных зрителей, но и совершенно не нужно с точки зрения искусства: взгляд вниз, приподнятая бровь сделали бы гораздо больше".

Правительство планирует новое законодательство и кодекс, которого должны придерживаться все стримеры, работающие в Великобритании. Стримеров могут оштрафовать на сумму до 250 тысяч фунтов стерлингов или ограничить, если они нарушают правила.

Напомним, звезда "Бриджертонов" снялась в соблазнительной фотосессии. А раньше мы писали о старте съемкой сериала с Дженни Ортега.