Почта Великой Британии выпустила марки, посвященные Spice Girls

Spice Girls. Фото: Christophe Gstalder

Королевская почта Великобритании впервые в истории посвятила марки женской группе. Они сделали это по случаю 30-летия Spice Girls.

Об этом событии рассказала Виктория Бекхэм в своем instagram.

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Группа Spice Girls получила свои персональные почтовые марки

Королевская почта выпустила 10 основных марок, на которых изображены выступления группы Spice Girls на церемонии вручения Brit Awards в 1997 году.

Почтовые марки Spice Girls. Фото: Royal Mail

Еще есть другая коллекция марок с портретами девушек со съемочной площадки фильма Spice World 1997 года. Приобрести их можно будет уже с 11 января.

Почтовые марки Spice Girls. Фото: Royal Mail

"Это честь — быть первой женской группой, представленной на памятной марке. Мы гордимся всем, чего достигли вместе со Spice Girls! Спасибо моей семье, друзьям и всем нашим поклонникам по всему миру за любовь и поддержку", — написала в своем instagram Виктория Бекхэм, которая была частью группы.

Почтовые марки Spice Girls. Фото: Royal Mail

Также поклонники группы смогут купить с изображением девушек конверты, постеры, открытки и не только. Особенным предложением есть лимитированный набор марок, который покрыт 24-каратным золотом.

Почтовые марки Spice Girls. Фото: Royal Mail

Кто такие Spice Girls и почему они уникальны

Spice Girls создали в 1994 году как проект, который сможет конкурировать с мужскими группами в музыкальных чартах. Девушки быстро стали популярны после дебютного хита "Wannabe". Далее они выпустили альбом Spice и о них узнал весь мир.

Почтовые марки Spice Girls. Фото: Royal Mail

Он стал самым продаваемым албомом женской группы в истории музыки, а исполнительницы – сильными представительницами феминизма.

В Spice Girls пели Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхольм, Мелани Браун и Джерри Голливелл.

Почтовые марки Spice Girls. Фото: Royal Mail

Последний концерт группы состоялся в 2008 году и после этого они заявили о закрытии проекта, однако в 2019 году Spice Girls дали 13 концертов в рамках мирового турне. Правда, Виктория Бекхэм отказалась от этого, потому что была сфокусирована на своей карьере дизайнера.

Почтовые марки Spice Girls. Фото: Royal Mail

Ранее Виктория Бекхэм показала, как танцевала с невесткой на пляже.

Напомним, Виктория Бекхэм в сетчатых колготках снялась в грациозной фотосессии.