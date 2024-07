Новий альбом Емінема очолює світові чати

Американський репер Емінем. Фото: instagram.com/eminem/

Новий альбом американського репера Емінема The Death of Slim Shady очолив чарт Billboard 200. Музикант посунув альбом Тейлор Свіфт The Tortured Poets Department, який посідав перше місце 12 тижнів поспіль.

Про це пише Associated Press.

Новий альбом Емінема б'є рекорди

Після чотирирічної перерви Емінем випустив свій новий студійний альбом The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). Шанувальники оцінили нові пісні популярного репера. Нещодавно альбом посів перше місце в чарті Billboard 200, витіснивши з нього Тейлор Свіфт з альбомом The Tortured Poets Department.

За майже два тижні він набрав 220 мільйонів прослуховувань і 114 тисяч продажів.

Емінем увійшов в історію як перший артист, чиї альбоми дебютували 10 разів поспіль на першій сходинці чартів. Його останній реліз — перший альбом після Music to Be Murdered By, який вийшов якраз напередодні карантину через COVID-19. Сингл Houdini посів 2 місце в чарті Billboard Hot 100.

The Death of Slim Shady вийшов на стримінгових платформах 12 липня. Репер вперше повідомив про те, що готується до виходу нового альбому у квітні, випустивши тизер кримінального шоу Detroit Murder Files.

