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Подвинул Тейлор Свифт — Эминем возглавил рейтинг Billboard 200

23 июля 2024 16:05
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Новый альбом Эминема возглавляет мировые чаты
Американский рэпер Эминем. Фото: instagram.com/eminem/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Новый альбом американского рэпера Эминема The Death of Slim Shady возглавил чарт Billboard 200. Музыкант сместил альбом Тейлор Свифт The Tortured Poets Department, который занимал первое место 12 недель подряд.

Об этом пишет Associated Press.

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После четырехлетнего перерыва Эминем выпустил свой новый студийный альбом The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). Поклонники оценили новые песни популярного рэпера. Недавно альбом занял первое место в чарте Billboard 200, вытеснив из него Тейлор Свифт с альбомом The Tortured Poets Department.

За почти две недели он набрал 220 миллионов прослушиваний и 114 тысяч продаж.

Эминем вошел в историю как первый артист, чьи альбомы дебютировали 10 раз подряд на первой строчке чартов. Его последний релиз — первый альбом после Music to Be Murdered By, вышедший как раз накануне карантина через COVID-19. Сингл Houdini занял 2 место в чарте Billboard Hot 100.

The Death of Slim Shady вышел на стриминговых платформах 12 июля. Рэпер впервые сообщил о том, что готовится к выходу нового альбома в апреле, выпустив тизер криминального шоу Detroit Murder Files.

Напомним, ранее мы писали, что единственная биологическая дочь Эминема вышла замуж. Также мы рассказывали, во сколько оценили состояние умершего голливудского актера Мэттью Перри.

Эминем песни музыка рэпер зарубежные звезды альбом

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