Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK выпустили трек-благодарность ко Дню ВСУ

Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK. Фото: менеджмент артистов.

Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK представили мощную коллаборацию. В день Вооруженных Сил Украины артисты поздравляют всех военных треком "Артан", на которое их вдохновило украинское спецподразделение с одноименным названием.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезд.

Читайте также:

Клип о военных буднях спецподразделения "Артан"

В основу текста лег лозунг подраздела "Знаем, находим, уничтожаем". Офицер Главного Управления Разведки с позывным Фаворит рассказывает, что со всеми исполнителями они знакомы уже очень давно. И когда они вместе с еще одним военным с позывным "Филин" (Тарас Бойко) захотели создать военную песню, которую пели бы все, то решили обратиться именно к Алексею.

"Нам было важно, чтобы этот трек нравился даже людям, которые далеки от войны и военного дела. Мы обратились за помощью к Потапу, потому что поняли, что вместе с ними мы сможем реализовать эту идею", — рассказывает Фаворит.

По словам самого Потапа, эта песня о важнейших ценностях жизни.

"Она о любви и отваге, доверии и преданности, радости побед, боли потерь, безусловной любви к Родине. О том, как в борьбе рождается истина. А вера в правду придает силы и мотивирует. На ее создание вдохновили те, кто каждый день приближает Победу на главном и едином фронте", — делится Потап.

Мощный видеоряд к треку погружает в военные будни спецподразделения "Артан". Ребята снимают эти видеоролики для того, чтобы показать людям свою военную жизнь.

"Они прячут лицо и делают свою работу незаметно. Но без них ничего бы не получилось, я имею большое уважение к этим людям и мне невероятно приятно посвящать им свое творчество", — комментирует Потап.

По словам самих артистов, хоть и на создание трека их вдохновили именно ребята из "Артана", в целом этот трек — трек-благодарность абсолютно всем военным, профессионально и самоотверженно делающим все возможное, а порой и невозможное, во имя Победы. И за это мы должны быть им благодарны не только в День Вооруженных Сил, но и каждый день.

Все средства от монетизации просмотров клипа "Артан" будут направлены на военные нужды спецподразделения.

Напомним, ток-ток любимица Геля Зозуля посвятила песню роковым женщинам.

Ранее певец YAKTAK в новом клипе впервые показал своих родителей.