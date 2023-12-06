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Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK выпустили трек-благодарность ко Дню ВСУ

6 декабря 2023 11:07
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK выпустили трек-благодарность ко Дню ВСУ
Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK. Фото: менеджмент артистов.
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK представили мощную коллаборацию. В день Вооруженных Сил Украины артисты поздравляют всех военных треком "Артан", на которое их вдохновило украинское спецподразделение с одноименным названием.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезд.

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Клип о военных буднях спецподразделения "Артан"

В основу текста лег лозунг подраздела "Знаем, находим, уничтожаем". Офицер Главного Управления Разведки с позывным Фаворит рассказывает, что со всеми исполнителями они знакомы уже очень давно. И когда они вместе с еще одним военным с позывным "Филин" (Тарас Бойко) захотели создать военную песню, которую пели бы все, то решили обратиться именно к Алексею.

 

"Нам было важно, чтобы этот трек нравился даже людям, которые далеки от войны и военного дела. Мы обратились за помощью к Потапу, потому что поняли, что вместе с ними мы сможем реализовать эту идею", — рассказывает Фаворит.

По словам самого Потапа, эта песня о важнейших ценностях жизни.

"Она о любви и отваге, доверии и преданности, радости побед, боли потерь, безусловной любви к Родине. О том, как в борьбе рождается истина. А вера в правду придает силы и мотивирует. На ее создание вдохновили те, кто каждый день приближает Победу на главном и едином фронте", — делится Потап.

Мощный видеоряд к треку погружает в военные будни спецподразделения "Артан". Ребята снимают эти видеоролики для того, чтобы показать людям свою военную жизнь.

"Они прячут лицо и делают свою работу незаметно. Но без них ничего бы не получилось, я имею большое уважение к этим людям и мне невероятно приятно посвящать им свое творчество", — комментирует Потап.

По словам самих артистов, хоть и на создание трека их вдохновили именно ребята из "Артана", в целом этот трек — трек-благодарность абсолютно всем военным, профессионально и самоотверженно делающим все возможное, а порой и невозможное, во имя Победы. И за это мы должны быть им благодарны не только в День Вооруженных Сил, но и каждый день.

Все средства от монетизации просмотров клипа "Артан" будут направлены на военные нужды спецподразделения.

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