Тік-ток улюблениця Геля Зозуля присвятила пісню фатальним жінкам

Співачка Геля Зозуля. Фото: менеджмент артистки.

Співачка Геля Зозуля випустила новий життєствердний трек "Гроза". Пісня є справжнім гімном сильної духом жінки. Саме вона вирішує "як карта ляже" і приймає все, що відбувається у її житті, адже переконана: "Я так і хотіла. Впала, та потім полетіла".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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Геля Зозуля поділилася піснею про грозу

Артистка зізнається, якби вона була погодою, то була б грозою. Тому що, коли гримить у небі, стискається серце, але їй не страшно.

"Я люблю дивитись, як небо пронизує блискавка, вона чарівна. Гроза — це сила, вона красива. Я вважаю, що це природа нам показує свій характер, і ми не здатні нічого вдіяти, тільки дивитись, слухати, мовчки чекати й насолоджуватись", — переконана співачка.

Артистка завжди цікавиться думкою своїх слухачів і веде з ними активну комунікацію у соцмережах. Напередодні прем'єри вона поділилася уривком нової пісні, яку підписники одразу охрестили справжнім хітом. За словами Гелі Зозулі, "Гроза" є прекрасною ілюстрацією того, як навіть у найскладніші часи можна знайти щось хороше.

"Наша українська душа весела, не дивлячись на всі біди, які пережила наша нація. Згадайте наші народні танці, наші старовинні пісні, поезію, в яких є сум, туга і печаль, але завжди відчувається сильний дух! Як писала Леся Українка: "Щоб не плакати, я сміялась". Навіть у найскладніші часи можна знайти щось хороше, головне правильно себе налаштувати, а нам себе зараз налаштовувати потрібно дуже серйозно. Ми завжди боролись і завжди вставали з колін", — коментує нову роботу артистка.

Співачка Геля Зозуля. Фото: менеджмент артистки.

Пісні Гелі Зозулі підкорюють слухача своєю душевністю та стрімко вриваються у TikTok. Співачка створює музику у жанрі авторської поп-пісні, заснованої на реальних подіях. Так і цього разу, гроза може часом лякати, але після неї, як і після емоційних потрясінь, завжди наступає тиша і спокій. А головне, приходить розуміння, що всі негаразди в житті не вічні, а сонце обовʼязково вийде.

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