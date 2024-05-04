Потап нежно поздравил "кроху" Каменских с днем рождения

Певица Настя Каменских с супругом Потапом. Фото: instagram.com/kamenskux/

Сегодня певица Настя Каменских отмечает 37-летие. По этому случаю ее супруг, репер Потап, нежно поздравил ее.

Соответствующий пост рэпер запостил в своем Instagram.

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Брак Потапа и Насти Каменских часто оговаривается СМИ. Некоторые считают, что пара на грани развода, а все потому, что они не часто делятся общими фото и выходят вместе. Рэпер в новом посте нежно обратился к супруге: "Я тобой горжусь, я тебя пою, с днем Рождения, Крошка".

Потап нежно обратился к Каменских. Фото: instagram.com/realpotap/

Сама Каменских в свой день рождения загадала желание, чтобы все, кто еще сомневается открыть себя настоящего, перестали бояться быть собой.

Настя Каменских отмечает день рождения. Фото: instagram.com/kamenskux/

"С восторгом я экспериментирую, обожаю быть разной, это то, что вдохновляет меня. Поэтому я хочу, чтобы и вы шагнули навстречу себе, раскрывали мировые разные грани своей личности и ставили себя на первое место, независимо от мнения окружающих. Не теряйте свою самоидентичность, когда сталкиваетесь с негативом. Это ведь невероятное счастье — не играть, а жить", — написала звезда.

Настя призвала всегда помнить, что самое ценное, что у нас есть — это мы. Каждый из нас – индивидуальный. Каждый из нас – личность с большой буквы. Не бояться быть собой, проявлять себя и экспериментировать. Не бояться открывать для себя что-то новое и всегда следовать своим мечтам. Артистка попросила помогать тем, кому можете и предложила подборку сборов. Фолловеры выбирают любой из них и могут внести посильную сумму.

Напомним, музыканты ТНМК собрали украинским разведчикам два миллиона гривен. А раньше Настя Каменьская вспомнила Сергея Жадана.