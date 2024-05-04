Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Потап нежно поздравил "крошку" Каменских с днем рождения arrow

Потап нежно поздравил "крошку" Каменских с днем рождения

4 мая 2024 12:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Потап нежно поздравил "кроху" Каменских с днем рождения
Певица Настя Каменских с супругом Потапом. Фото: instagram.com/kamenskux/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Сегодня певица Настя Каменских отмечает 37-летие. По этому случаю ее супруг, репер Потап, нежно поздравил ее.

Соответствующий пост рэпер запостил в своем Instagram.

Читайте также:

Настя Каменских призвала донатить

Брак Потапа и Насти Каменских часто оговаривается СМИ. Некоторые считают, что пара на грани развода, а все потому, что они не часто делятся общими фото и выходят вместе. Рэпер в новом посте нежно обратился к супруге: "Я тобой горжусь, я тебя пою, с днем Рождения, Крошка".

 

Потап нежно обратился к Каменских. Фото: instagram.com/realpotap/
Потап нежно обратился к Каменских. Фото: instagram.com/realpotap/

Сама Каменских в свой день рождения загадала желание, чтобы все, кто еще сомневается открыть себя настоящего, перестали бояться быть собой.

 

Настя Каменских отмечает день рождения. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских отмечает день рождения. Фото: instagram.com/kamenskux/

"С восторгом я экспериментирую, обожаю быть разной, это то, что вдохновляет меня. Поэтому я хочу, чтобы и вы шагнули навстречу себе, раскрывали мировые разные грани своей личности и ставили себя на первое место, независимо от мнения окружающих. Не теряйте свою самоидентичность, когда сталкиваетесь с негативом. Это ведь невероятное счастье — не играть, а жить", — написала звезда.

Настя призвала всегда помнить, что самое ценное, что у нас есть — это мы. Каждый из нас – индивидуальный. Каждый из нас – личность с большой буквы. Не бояться быть собой, проявлять себя и экспериментировать. Не бояться открывать для себя что-то новое и всегда следовать своим мечтам. Артистка попросила помогать тем, кому можете и предложила подборку сборов. Фолловеры выбирают любой из них и могут внести посильную сумму.

Напомним, музыканты ТНМК собрали украинским разведчикам два миллиона гривен. А раньше Настя Каменьская вспомнила Сергея Жадана.

Потап
Настя Каменских
украинские звезды
звездная пара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен