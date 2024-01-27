Потап опубликовал философский пост о прощении — фанатов смутило фото

Рэпер, бизнесмен Алексей Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap

Рэпер, бизнесмен Алексей Потапенко, известный как Потап, поделился с подписчиками новым философским постом. Впрочем, не все пользователи соцсетей поняли контекст фотографий.

Соответствующая публикация доступна в Instagram рэпера.

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Фотография Потапа озадачила фанатов

42-летний рэпер отметил, что все в жизни совершают ошибки. Но при прощении сложно найти правильные слова. Потап утверждает — нормально то, что сказать "Извини" могут далеко не все. Потому что это, по словам рэпера, который сейчас находится за границей, требует смелости и смирения.

И если к подобным философским публикациям пользователи соцсетей уже привыкли, то некоторые фанаты Потапа не поняли фото, которым он дополнил пост. На нем два отдельных снимка: рэпер позирует в свитшоте с надписью Sorry (с английского — извини), а на другом собачка Алексея и его жены, Насти Каменских.

Скриншот: Instagram/realpotap

Пользователей соцсетей озадачило, почему именно Потап показал четырехлапого любимца. Также некоторые из них не понимают, перед кем извиняется рэпер.

Ничего не понятно — почему фото собаки, кому извинения. Как-то очень усложнено, не понятно.

А о чем дело?

Так а где извинение?

Отвечать на вопросы подписчиков Потап не стал. Свои лайки поставили и некоторые знаменитости. В их числе продюсер, клипмейкер Алан Бадоев и режиссер Герман Ненов.

"Эта борьба с извинением не является необычной. Это тяжелая реализация того, что мы не идеальны, но это отличный урок личного роста. Помните, что извиняться — это не слабость, это дает нам силу и показывает нашу способность удерживать здоровые отношения", — подытожил рэпер.

Напомним, ранее мы писали, что Потап назвал своих фаворитов Нацотбора на "Евровидение". Также мы рассказывали, что Сергей Притула устроил Лесе Никитюк трогательный сюрприз на съемочной площадке.