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Потап опубликовал философский пост о прощении — фанатов смутило фото

27 января 2024 22:09
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Потап опубликовал философский пост о прощении — фанатов смутило фото
Рэпер, бизнесмен Алексей Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Рэпер, бизнесмен Алексей Потапенко, известный как Потап, поделился с подписчиками новым философским постом. Впрочем, не все пользователи соцсетей поняли контекст фотографий.

Соответствующая публикация доступна в Instagram рэпера.

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Фотография Потапа озадачила фанатов

42-летний рэпер отметил, что все в жизни совершают ошибки. Но при прощении сложно найти правильные слова. Потап утверждает нормально то, что сказать "Извини" могут далеко не все. Потому что это, по словам рэпера, который сейчас находится за границей, требует смелости и смирения.

И если к подобным философским публикациям пользователи соцсетей уже привыкли, то некоторые фанаты Потапа не поняли фото, которым он дополнил пост. На нем два отдельных снимка: рэпер позирует в свитшоте с надписью Sorry (с английского извини), а на другом собачка Алексея и его жены, Насти Каменских.

Скриншот: Instagram/realpotap

Пользователей соцсетей озадачило, почему именно Потап показал четырехлапого любимца. Также некоторые из них не понимают, перед кем извиняется рэпер.

  • Ничего не понятно — почему фото собаки, кому извинения. Как-то очень усложнено, не понятно.
  • А о чем дело?
  • Так а где извинение?

Отвечать на вопросы подписчиков Потап не стал. Свои лайки поставили и некоторые знаменитости. В их числе продюсер, клипмейкер Алан Бадоев и режиссер Герман Ненов.

"Эта борьба с извинением не является необычной. Это тяжелая реализация того, что мы не идеальны, но это отличный урок личного роста. Помните, что извиняться — это не слабость, это дает нам силу и показывает нашу способность удерживать здоровые отношения", — подытожил рэпер.

Напомним, ранее мы писали, что Потап назвал своих фаворитов Нацотбора на "Евровидение". Также мы рассказывали, что Сергей Притула устроил Лесе Никитюк трогательный сюрприз на съемочной площадке.

Потап
соцсети
собака
украинские звезды

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