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Потап показав, як з паралізованим обличчям збирав допомогу для ЗСУ

16 грудня 2023 13:17
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Потап показав, як с паралізованим обличчям збирав допомогу для ЗСУ
Репер та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Репер та продюсер Потап зараз в Іспанії. Це не перший візит зірки в країну, рік тому він був тут з благодійним виступом.

Про це Олексій Потапенко розповів в Instagram.

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За словами репера, минулого року він мав проблеми зі здоров'ям, але це не завадило йому вирушити у Мадрид з концертом. Тоді артисту вдалося зібрати непогану суму на потреби ЗСУ.

 

Репер та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Репер та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

"Рік тому я виступав тут на сцені з паралізованим обличчям, неможливо було співати, говорити, але я не здався. Я взяв коробку для збору донатів і відправився в зал, прямо серед людей! Я ж артист, в нагоді стала пантоміма і досвід. Мені вдалося зібрати 10 тисяч євро всього за 5 хвилин, і ці кошти були передані ЗСУ. Мене тоді сильно вразили українці, які хотіли допомогти: вони давали не по 5, а по 50 і 100 євро, або навіть 200 євро. Також мене вразила атмосфера під час концерту! Це було чудово! Могутньо! Весело!" — ділиться артист.

 

Репер та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Репер та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

 

Репер та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Репер та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

 

Репер та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Репер та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

 

Репер та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Репер та продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Потап говорить, що зрозумів, що українці, які живуть в Іспанії, цінують кожен момент, приділяють час самим собі та тому, що для них є дійсно важливим. А для кожного українця немає нічого важливішого за мир, за перемогу.

"Іспанці — відкриті та чуйні люди, які легко йдуть на контакт. Вони багато допомагають та люблять іноземців. Скільки доброго вони зробили для українців та України. Ми щиро їм за це дякуємо!" — говорить репер.

Нагадаємо, Потап похизувався подорожжю у Дубай.

Раніше Потап, Дядя Вадя та NAPILNIK випустили трек-подяку до Дня ЗСУ.

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