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Потап показал, как с парализованным лицом собирал помощь для ВСУ

16 декабря 2023 13:17
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Потап показал, как с парализованным лицом собирал помощь для ВСУ
Рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Рэпер и продюсер Потап сейчас в Испании. Это не первый визит звезды в страну, год назад он выступал здесь с благотворительным концертом.

Об этом Алексей Потапенко рассказал в Instagram.

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По словам рэпера, в прошлом году у него были проблемы со здоровьем, но это не помешало ему отправиться в Мадрид с концертом. Тогда артисту удалось собрать неплохую сумму на нужды ВСУ.

 

Рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

"Год назад я выступал здесь на сцене с парализованным лицом, невозможно было петь, говорить, но я не сдался. Я взял коробку для сбора донатов и отправился в зал, прямо среди людей! Я же артист, пригодилась пантомима и опыт. Мне удалось собрать 10 тысяч евро всего за 5 минут, и эти средства были переданы ВСУ, меня тогда сильно поразили украинцы, которые хотели помочь: они давали не по 5, а по 50 и 100 евро, или даже 200 евро. Также меня удивила атмосфера во время концерта! Это было замечательно! Мощно! Весело!"— делится артист.

 

Рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

 

Рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

 

Рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

 

Рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Потап говорит, что понял, что украинцы, живущие в Испании ценят каждый момент, уделяют время самим себе и тому, что для них действительно важно. А для каждого украинца нет ничего важнее мира и победы.

"Испанцы — открытые и отзывчивые люди, которые легко идут на контакт. Они много помогают и любят иностранцев. Сколько хорошего они сделали для украинцев и Украины. Мы искренне благодарим их!" — говорит рэпер.

Напомним, Потап похвастался путешествием в Дубай.

Ранее Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK выпустили трек-благодарность ко Дню ВСУ.

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