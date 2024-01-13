Потап показал лучший подарок, полученный на Новый год

Рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Украинский рэпер Потап, в последнее время немало путешествующий по Европе, показал один из своих новогодних подарков. По словам звезды, это подарок от украинского спецподразделения "Артан".

Об этом стало известно из соответствующего поста звезды в социальной сети.

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По словам рэпера, он всячески поддерживает украинскую армию и ВСУ. Артист нарвался на немалую порцию хейта из-за своих поездок за границу, но продюсер убеждает, что сотрудничает с другими странами, чтобы помочь своим соотечественникам.

"Когда сын спросил, папа, какой тебе сделали самый лучший подарок на Новый год, я сказал: "Сын, смотри", — с этими словами Потап развернул флаг Украины с эмблемой подразделения Артан и написаными на нем поздравлениями от бойцов.

Также продюсер напомнил, что деньги от просмотра клипа на песню, посвященную подразделению, направленны на поддержку бойцов.

В основу текста лег лозунг подраздела "Знаємо, знаходимо, знищуємо". Офицер Главного Управления Разведки с позывным Фаворит рассказывает, что со всеми исполнителями они знакомы уже очень давно. И когда они вместе с еще одним военным с позывным "Филин" (Тарас Бойко) захотели создать военную песню, которую пели бы все, то решили обратиться именно к Алексею.

Напомним, Потап показал, как с парализованным лицом собирал помощь для ВСУ.

Ранее Потап заявил, кого из артистов поддерживает на Евровидении-2024.