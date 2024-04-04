Потап отреагировал на пророссийскую афишу своего концерта

Рэпер и бизнесмен Алексей Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap

На следующей неделе, 13 апреля, рэпер Потап отыграет концерт в одном из ночных клубов Германии. Это выступление оказалось в эпицентре скандала из-за того, что украинца добавили в программу Russian Retro Live.

В своих соцсетях 42-летний музыкант отреагировал на ситуацию.

Читайте также:

Рэпер Потап о выступлении в Германии

По словам Потапа, афишу выступления в городе Билефельд ни с ним, ни с его командой организаторы не согласовывали. После того, как блогер Богдан Беспалов распространил афишу с упоминанием страны-террориста, визуал анонса концерта Потапа сменили.

"Это человеческий фактор и я не один, кто оказывался в таких ситуациях. Кем меня только не называли, но только не так, как на этой афише. Это была несогласованная афиша, ее выставили. Мы ее сейчас исправили", — сказал Потап.

Рэпер попросил прощения перед всеми, кого возмутила эта ситуация. Потап пригласил на свое выступление всех желающих. Единственный момент — этот клуб ассоциируется в большинстве с русскоязычной аудиторией. Даже охранники ночного заведения, согласно отзывам в Google, общаются на русском. Отметим, что в последние полгода Потап находится за границей.

Напомним, ранее мы писали, как Потап отреагировал на сплетни о своей смерти. Также мы рассказывали, с кем Настя Каменских и Потап совместно проводят время за границей.