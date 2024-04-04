Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Потап прокомментировал афишу своего концерта, в котором его назвали русским ретро исполнителем arrow

Потап прокомментировал афишу своего концерта, в котором его назвали русским ретро исполнителем

4 апреля 2024 21:08
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Потап отреагировал на пророссийскую афишу своего концерта
Рэпер и бизнесмен Алексей Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На следующей неделе, 13 апреля, рэпер Потап отыграет концерт в одном из ночных клубов Германии. Это выступление оказалось в эпицентре скандала из-за того, что украинца добавили в программу Russian Retro Live.

В своих соцсетях 42-летний музыкант отреагировал на ситуацию.

Читайте также:

Рэпер Потап о выступлении в Германии

По словам Потапа, афишу выступления в городе Билефельд ни с ним, ни с его командой организаторы не согласовывали. После того, как блогер Богдан Беспалов распространил афишу с упоминанием страны-террориста, визуал анонса концерта Потапа сменили.

"Это человеческий фактор и я не один, кто оказывался в таких ситуациях. Кем меня только не называли, но только не так, как на этой афише. Это была несогласованная афиша, ее выставили. Мы ее сейчас исправили", — сказал Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by POTAP (@realpotap)

Рэпер попросил прощения перед всеми, кого возмутила эта ситуация. Потап пригласил на свое выступление всех желающих. Единственный момент — этот клуб ассоциируется в большинстве с русскоязычной аудиторией. Даже охранники ночного заведения, согласно отзывам в Google, общаются на русском. Отметим, что в последние полгода Потап находится за границей.

Напомним, ранее мы писали, как Потап отреагировал на сплетни о своей смерти. Также мы рассказывали, с кем Настя Каменских и Потап совместно проводят время за границей.

скандал
Потап
концерт
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК