Потап рассказал, куда вылетел из Дубая и чем будет заниматься

Рэпер, бизнесмен Алексей Потапенко. Фото: Instagram/realpotap

С начала полномасштабной войны местонахождение рэпера Потапа активно обсуждали в сети. Артист, который в последнее время больше занимается бизнесом, некоторое время был в Испании, приезжал в Украину. Но последние почти два месяца Потап находится за границей.

В своих соцсетях Алексей Потапенко рассказал, где он сейчас и чем занимается.

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По словам артиста, после продуктивного времени в Дубае, где у него было множество деловых встреч, съемок видеоклипов, фотосессий и рекламных кампаний, он отправился в Барселону.

"Барселона и Мадрид — два культурных центра Испании, где проживает и работает большое количество украинцев. За последнее время в Испании мы успешно реализовали несколько крупных видео и аудиопроектов как на внутреннем рынке, так и в Украине. Также мы привлекли более 20 профессионалов в шоу-индустрии к нашим проектам и чрезвычайно горды тем, что были частью Одесского учебного кластера для производства видеопродуктов", — написал Потап.

Об этом рэпер пообещал подробнее рассказать позже. Потап отметил, что он с командой активно работают в гуманитарной сфере, оказывая прямую помощь.

"С начала войны мы уже отправили 15 контейнеров с помощью для реабилитации и возвращения к нормальной жизни наших военных героев. Наша украинская община не остается в стороне, особенно в области медицины, оказывая поддержку в рекреации и предоставлении медикаментов и товаров первой необходимости для наших военных для всей Украины", — подытожил артист, мнения о котором в обществе разнятся.

Напомним, ранее мы писали, что Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK выпустили трек-благодарность ко Дню ВСУ. Также мы рассказывали, что шоумен Слава Демин прокомментировал выезд Потапа за границу.