Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Потап рассказал, куда вылетел из Дубая и чем будет заниматься arrow

Потап рассказал, куда вылетел из Дубая и чем будет заниматься

11 декабря 2023 22:13
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Потап рассказал, куда вылетел из Дубая и чем будет заниматься
Рэпер, бизнесмен Алексей Потапенко. Фото: Instagram/realpotap
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

С начала полномасштабной войны местонахождение рэпера Потапа активно обсуждали в сети. Артист, который в последнее время больше занимается бизнесом, некоторое время был в Испании, приезжал в Украину. Но последние почти два месяца Потап находится за границей.

В своих соцсетях Алексей Потапенко рассказал, где он сейчас и чем занимается.

Читайте также:

Потап вернулся в Испанию

По словам артиста, после продуктивного времени в Дубае, где у него было множество деловых встреч, съемок видеоклипов, фотосессий и рекламных кампаний, он отправился в Барселону.

"Барселона и Мадрид — два культурных центра Испании, где проживает и работает большое количество украинцев. За последнее время в Испании мы успешно реализовали несколько крупных видео и аудиопроектов как на внутреннем рынке, так и в Украине. Также мы привлекли более 20 профессионалов в шоу-индустрии к нашим проектам и чрезвычайно горды тем, что были частью Одесского учебного кластера для производства видеопродуктов", написал Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

Об этом рэпер пообещал подробнее рассказать позже. Потап отметил, что он с командой активно работают в гуманитарной сфере, оказывая прямую помощь.

"С начала войны мы уже отправили 15 контейнеров с помощью для реабилитации и возвращения к нормальной жизни наших военных героев. Наша украинская община не остается в стороне, особенно в области медицины, оказывая поддержку в рекреации и предоставлении медикаментов и товаров первой необходимости для наших военных для всей Украины", — подытожил артист, мнения о котором в обществе разнятся.

Напомним, ранее мы писали, что Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK выпустили трек-благодарность ко Дню ВСУ. Также мы рассказывали, что шоумен Слава Демин прокомментировал выезд Потапа за границу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Актуальное по теме